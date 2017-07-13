«Синий кит» в США: американские газеты сообщают о двух погибших

В начале июля в США покончили с собой два подростка. Родители считают, что они участвовали в игре «Синий кит», конечной целью которой якобы является самоубийство. Версию о «Синим ките» по этим делам пока не подтверждают в полиции. Американские школы предупреждали о «Синем ките» еще весной — но до сих пор никаких сведений о подростковых самоубийствах, связанных с игрой, не поступало. «Медуза» рассказывает, что известно о распространении этой игры в США.

15-летний Исайя Гонсалес из Техаса покончил с собой 8 июля 2017 года. Его обнаружил отец Хорхе. По его словам, ребенок транслировал самоубийство в интернете с помощью мобильного телефона. Тогда же покончила с собой 16-летняя девушка из Атланты, штат Джорджия. Ее семья приехала в США из Болгарии. Родной брат девушки обнаружил у нее рисунки с китами и надписями на русском, отсылающими к игре «Синий кит».

Родственники Гонсалеса утверждают, что их ребенок никогда бы не пошел на самоубийство. Незадолго до смерти он пересылал друзьям фотографии с отчетами о выполнении тех или иных заданий из игры «Синий кит» — от просмотра фильмов ужасов до нанесения порезов. Близкие девушки из Атланты (ее имя не называется) утверждают, что она любила рисовать, у нее был веселый характер. За несколько дней до самоубийства она просила маму подняться на крышу, и женщина уже потом, почитав в интернете об игре, подумала, что таким могло быть одно из заданий в «Синем ките».

В случае Исайи Гонсалеса полиция не заявляла о возможной связи его смерти с какой-либо игрой; не подтверждают эти сведения и в ФБР. Также официально не говорилось о связи с «Синим китом» и смерти девушки из Атланты. О том, что дети играли в «Синего кита», известно только со слов родственников.

Считается, что «Синий кит» появился в России; внимание к этому явлению в мае 2016 года привлекла публикация журналистки Галины Мурсалиевой в «Новой газете». Статью критиковали за недостоверные факты и нарушение базовых принципов журналистского расследования. Тем не менее, ее прочитали более трех миллионов человек, а в связи с «группами смерти» были заведены уголовные дела — создатель одной из них Филипп Будейкин арестован. Госдума также приняла закон о склонении к самоубийству в интернете, хотя специалисты говорили, что никакой связи между «Синим китом» и детскими самоубийствами нет.

Об опасности «Синего кита» в США начали предупреждать еще весной 2017 года, одновременно с Великобританией и другими странами, в которых массово писали о распространении игры. В текстах в основном пересказывалась статья Мурсалиевой, на волне обсуждения в прессе на Reddit появился перевод 50 заданий из русского «Синего кита». Широкое распространение игра получила в странах бывшего СССР, в том числе в Казахстане и на Украине, а также в Латинской Америке — в первую очередь, в Бразилии. Социальные сети, в частности, Instagram и «ВКонтакте», блокируют связанные с «Синим китом» хэштеги и выдают вместо постов по ним сообщения с предложением о психологической помощи.

В Штатах об опасности «Синего кита» говорили в школах и предупреждали родителей; распространением информации занимались и благотворительные организации. Эта кампания не имела общенационального характера и происходила по инициативе учебных заведений, либо региональных департаментов образования. К примеру, в одном из районов в Коннектикуте местный чиновник рассказал родителям о «Синем ките» в мае 2017 года после того, как узнал, что игру обсуждают даже в младших классах.

Многие американские издания, в том числе Bloomberg, писали, что в действительности разговоры о «Синем ките» только отвлекают внимание от истинных причин детских самоубийств. До настоящего времени сообщений о том, что кто-то из американских подростков покончил с собой или попытался покончить именно из-за «Синего кита», не было; также не проводилось никаких специализированных расследований или задержаний.