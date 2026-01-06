Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что готова отдать Трампу свою Нобелевскую премию мира

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которая в 2025 году была награждена Нобелевской премией мира, готова передать награду президенту США Дональду Трампу или разделить ее с ним. Об этом Мачадо сказала в интервью телеканалу Fox News.

«Когда я узнала, что мы получили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее Дональду Трампу, потому что считала, что он ее заслуживает… Если я еще в октябре считала, что он ее заслуживает, представьте, насколько [я укрепилась в этом убеждении] сейчас [после свержения Николаса Мадуро]», — сказала Мачадо.

На вопрос ведущего, предлагала ли она отдать «нобеля» Трампу, политик ответила: «Этого пока не случилось. Но я бы хотела лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ (потому что это награда венесуэльского народа), определенно хотим отдать ее [награду] ему и разделить ее с ним».

Мария Корино Мачадо была депутатом венесуэльского парламента. В 2012 году она баллотировалась на пост президента. В 2023-м, когда она объявила о намерении участвовать в очередных президентских выборах, ее лишили права занимать государственные должности. В 2012 и 2024-м Мачадо возглавляла протесты против Николаса Мадуро.

В октябре 2025 года Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Она посвятила ее «страдающему народу Венесуэлы» и Дональду Трампу «за его решительную поддержку нашего дела».

После того, как 3 января американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Мачадо заявила, что для венесуэльцев «настало время свободы». Однако Трамп сообщил, что Венесуэлой намерены управлять США в сотрудничестве с вице-президентом Делси Родригес, давней соратницей Мадуро. У Мачадо, по словам Трампа, нет достаточной поддержки в стране.

Источники The Washington Post сообщили, что Трамп отказался поддерживать Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию, которую он очень хотел получить. Трамп ответил, что Мачадо «не должна была победить», но присуждение награды ей «никак не повлияло на мое решение».

