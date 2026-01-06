Трамп: в ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле невозможны, «сначала мы должны навести порядок в стране»

В ближайшие 30 дней новых выборов президента в Венесуэле не будет, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

«Сначала мы должны навести порядок в стране Выборы невозможны. На это потребуется время», — сказал Трамп. Когда, по его мнению, выборы в Венесуэле станут возможны, он не уточнил.

Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. По его словам, временный президент страны Делси Родригес сотрудничает с Белым домом. Однако Трамп настаивал, что до свержения Мадуро никаких контактов между Родригес и американской стороной не было.

Он намекнул, что США могут снова применить силу, если Родригес прекратит сотрудничество с американскими официальными лицами: «Мы готовы это сделать. На самом деле, мы и предполагали это сделать [повторно отправить войска в Венесуэлу после похищения Николаса Мадуро]».

Трамп также отрицал информацию о том, что после свержения Мадуро он отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира. «Она не должна была победить. Но нет, это никак не повлияло на мое решение», — сказал Трамп.

В ночь на 3 января американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США и заключили под стражу по обвинениям в наркопреступлениях.

Делси Родригес, которая была вице-президентом при Мадуро, после его похищения принесла присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны. Она осудила похищение Мадуро и Флорес, но обратилась к Трампу с призывом к миру и диалогу.

Трамп заявил, что после свержения Мадуро США готовы сотрудничать с Родригес, но управление Венесуэлой будут осуществлять американские власти — до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти».