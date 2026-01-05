Судья открывает заседание. Николаса Мадуро вводят в зал. У него на ногах кандалы. За столом он садится через один стул от жены. Они в наушниках — чтобы слышать переводчика.

Судья

Подтвердите, что вы Николас Мадуро.

Мадуро

Подтверждаю, я Николас Мадуро — президент Венесуэлы.

Судья

Еще будет время и место, чтобы это обсудить, в данный момент я хочу знать только одно: вы — Николас Мадуро?

Мадуро

Да.

Судья (зачитывает обвинительное заключение)

Вы признаете вину?

В чем его обвиняют? США выдвинули официальные обвинения против Николаса Мадуро — это «наркотерроризм», контрабанда кокаина и хранение оружия

Мадуро

Я невиновен. Я достойный человек. Я по-прежнему президент моей страны.

Силия Флорес

Я первая леди республики Венесуэла. Я невиновна, абсолютно невиновна.

Судья

Вы имеете право на визит консула Венесуэлы.

Мадуро и Флорес

Мы знаем и хотим этим воспользоваться.

Адвокаты защиты

Мы не будем ходатайствовать об освобождении под залог сегодня. Мы сделаем это позже.

Адвокат Мадуро

У нас будет много ходатайств. Мой клиент — глава суверенного государства и имеет право на соответствующие привилегии и иммунитет. Есть вопрос о законности его похищения. Также у него есть проблемы со здоровьем.

Адвокат Флорес

Моя подзащитная получила значительные травмы во время похищения. Ей нужно медицинское обследование.

Судья

Следующее заседание назначается на 17 марта.

Это примерный пересказ того, что происходило на заседании суда — по материалам CNN. Смысл высказываний полностью сохранен.

Фото на обложке: Adam Gray / Reuters / Scanpix / LETA