США выдвинули официальные обвинения против Николаса Мадуро — это «наркотерроризм», контрабанда кокаина и хранение оружия
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены официальные обвинения в Южном округе Нью-Йорка.
По ее словам, Мадуро и его жена обвиняются в сговоре с целью «наркотерроризма», ввоза кокаина в США, хранении оружия и взрывных устройств с целью использования против США.
«В скором времени они предстанут перед американским правосудием на американской земле в американских судах», — написала Бонди в соцсети Х.
В ночь на 3 января власти США провели военную операцию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракасу и трем штатам Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. В ходе операции американские спецназовцы захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, заявил Дональд Трамп. Достоверных сведений о том, где сейчас находится Мадуро, пока не поступало.
Власти США еще в 2020 году заочно предъявили обвинения Мадуро в коррупции, торговле наркотиками и других преступлениях. Госдепартамент объявил о вознаграждении в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы.