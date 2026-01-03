Трамп: США будут решать, кто будет управлять Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны.

«Мы будем принимать активное участие в решении вопроса», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет управлять Венесуэлой.

«Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем активно участвовать в этом процессе. И мы хотим обеспечить свободу для народа», — заявил президент США (цитата по CNN).

По словам Трампа, жители Венесуэлы очень рады аресту Мадуро, «потому что они любят Соединенные Штаты» и потому что страна при Мадуро была «диктатурой».

Он отметил, что США продолжат преследовать чиновников правительства Венесуэлы, если те встанут на сторону Мадуро. «Если они останутся верными, будущее для них будет очень плохим. Я бы сказал, что большинство из них уже перешли на сторону США», — сказал американский лидер.

В то же время Трамп отказался поддержать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, получившую Нобелевскую премию мира в 2025 году.

