Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский прокомментировал сообщения о том, что власти Польши задержали и арестовали юриста Анатолия Блинова по делу о нападении на Леонида Волкова и других российских оппозиционеров.

Это очень важное и хорошее известие, так как Блинов является одним из ключевых свидетелей преступлений в отношении Леонида Волкова, Александры Петрачковой и Ивана Жданова. Это известие тем более важно, что другой ключевой свидетель — — был упущен вместе со всеми носителями информации и теперь находится в России.

Ходорковский отметил, что правоохранительные органы и суд в демократических странах «весьма эффективно» проводят расследования по уголовным преступлениям. По его словам, он готов принять результат таких расследований.

Нападения на Волкова, Жданова и Петрачкову, а также расследование соратников Алексея Навального о том, что за этими нападениями стоит бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин прокомментировали и в Антивоенном комитете России. Ходорковский — один из его создателей.

Комитет осудил «бандитские нападения как метод борьбы с политическими оппонентами». «Мы считаем, что каждое из преступлений, направленных против российских политиков за рубежом, должно быть полностью расследовано», — говорится в заявлении.

При этом комитет не упоминает расследование соратников Навального, имена пострадавших, а также Невзлина и Блинова. В телеграм-канале комитета говорится, что заявление выпустили «в связи с последними событиями».

12 сентября соратники Навального из Фонда борьбы с коррупцией выпустили расследование о том, что Леонид Невзлин заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

На следующий день в Польше был задержан и арестован юрист Анатолий Блинов. Именно ему, по данным ФБК, Невзлин поручил организовать нападение на Волкова. Польская прокуратура подтвердила, что Блинова задержали в рамках расследования нападений на Волкова и других российских оппозиционеров за рубежом. Помимо Блинова подозреваемыми по делу проходят еще семь человек.

Невзлин — друг и бизнес-партнер Ходорковского. Он отрицал причастность к нападению на Волкова. Невзлин обвинил Блинова в провокации, а также сообщил, что обращался в полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению.

После выхода расследования председатель Международного ФБК Мария Певчих обвинила Ходорковского в том, что он знал о том, что Невзлин заказал покушение на Волкова, но «ничего не сделал». Бизнесмен заявил, что не скрывал информацию о преступлении.