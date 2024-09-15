Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский опубликовал новое заявление о расследовании ФБК, в котором ответил на обвинения соратников Алексея Навального в свой адрес. Председатель Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих ранее заявила, что Ходорковский знал о том, что его друг и бизнес-партнер Леонид Невзлин был заказчиком покушения на политика Леонида Волкова, но «ничего не сделал».

По словам Ходорковского, ФБК, «вместо того, чтобы двигаться в законном порядке», ведет кампанию по его целенаправленной дискредитации. «ФБК последовательно создают ложное впечатление, что располагают фактами о получении мной достоверной информации о преступлении и ее сокрытии от правоохранительных органов. Это неправда», — подчеркнул бизнесмен.

Он рассказал, что основанный им центр «Досье» получил сообщении о возможном преступлении Невзлина 29 июня 2024 года, после чего до 9 июля вел переписку с информатором, выясняя суть вопроса. «В ходе переписки Центр „Досье“ не смог получить свидетельства, которые соответствовали бы минимальным представлениям о достоверности. Данные невозможно было верифицировать, а в совокупности с манерой подачи это создавало впечатление провокации», — отмечает Ходорковский.

Тем не менее команда бизнесмена, по его словам, предложила информатору сообщить о преступлении в полицию. «Одновременно мы предложили Леониду Невзлину, если он обладает доказательствами, тоже обратиться в правоохранительные органы, что, насколько нам известно, он и сделал 5 августа 2024 года», — сообщил Ходорковский.

Центр «Досье» уже 2 июля 2024 года проинформировал о ситуации (получении сомнительной информации о преступлении, возможно являющейся провокацией или шантажом) правоохранительные органы. Я считаю, что все наши действия были произведены в точном соответствии с законом и нормами этики и являются единственно правильными с правовой точки зрения в такой ситуации.

Бизнесмен добавил, что обвинения ФБК в адрес Невзлина должны стать предметом официального полицейского расследования и, если потребуется, судебного разбирательства.

Соратники Навального 12 сентября обвинили Леонида Невзлина в том, что он заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Свои доказательства ФБК выстроил на электронной переписке, которую, как утверждается, вел Невзлин с исполнителями преступлений. Переписку соратникам Алексея Навального предоставил «решальщик» Андрей Матус.