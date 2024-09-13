Мария Певчих: «Ходорковский с июня знал, что Невзлин заказал Волкова. И ничего не сделал»

Мария Певчих обвинила Михаила Ходорковского в том, что он с июня 2024 года знал, что Леонид Невзлин был заказчиком покушения на Леонида Волкова, но ничего не предпринял.

«Михаил Ходорковский знал о том, что Невзлин заказал Волкова и Миронова с июня. На месяц дольше, чем мы. И ничего не сделал. Не просто не сделал, но даже на сообщение мое не посчитал нужным ответить», — написала Певчих, комментируя статью в издании The Insider, дополнительно изучившем предполагаемую переписку Невзлина.

Певчих, судя по опубликованному ей скриншоту, сделала такой вывод на основании заявлений руководителя центра «Досье» Кристионаса Кучинскаса (Криса).

В материале The Insider сказано, что в июне Кучинскасу кто-то позвонил и «не представившись, спросил, хочет ли „Досье“ знать, кто стоит за избиением Волкова». Кучинскас усомнился в достоверности информации и предложил звонившему идти в полицию, если он сам считает, что его данные верны. После этого, говорится в материале, Кучинскас позвонил Ходорковскому — и тот согласился с тем, что надо обращаться в правоохранительные органы. «И Невзлин, по его словам, заявил, что сам это сделает», — пишет The Insider.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов сказал, что видит ситуацию с информированностью Ходорковского «иначе», чем Мария Певчих.

Сам Ходорковский, комментируя фильм ФБК о Невзлине, прямо заявлял, что ему «неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках».