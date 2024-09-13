«Это как бы долгожданное продолжение фильма „Предатели“, второй сезон» ФБК обвинил Невзлина в организации нападения на Волкова. Вот что об этом говорят

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 12 сентября расследование, в котором назвал бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина заказчиком покушения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года. Также утверждалось, что Невзлин причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Свои доказательства ФБК строит на электронной переписке, которую, как утверждается, вел Невзлин с исполнителями преступлений. Переписку соратникам Алексея Навального предоставил Андрей Матус. Его называют «решальщиком» и человеком со связями в российских правоохранительных органах, который в последние годы работал на Михаила Ходорковского — друга и бизнес-партнера Невзлина. Переписку изучили и сопоставили с публичной информацией независимые расследователи — они пришли к выводу о ее достоверности. Неделей ранее российский пропагандистский телеканал RT также публиковал переписку Невзлина, утверждая, что топ-менеджер ЮКОСа заказал нападение на Волкова. Сам Невзлин назвал расследование ФБК «состряпанным в Москве сливом». Ходорковский заявил, что считает обвинения в адрес своего друга «фсбэшной провокацией и фейком, на который потрачено много денег». Вот какие еще поступают реакции на расследование ФБК.

Посмотрела видео. Охренеть просто. Ужасно, что с 2020 [года] все чаще приходится делать расследования о покушениях и убийствах. И кто бы мог подумать, что заказчиком может быть не только Путин.

Я считаю нападения на Волкова, Жданова и Петрачкову отвратительными преступлениями. Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию.

Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения, в политическом смысле мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию.

Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной Раша Тудей информации. Тут можно сделать два предположения. Либо это правда и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского. По каким-то причинам, Мария Певчих уверено выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам, я склоняюсь ко второй.

Но в любом случае, все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должна быть передана в полицию. И я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он не будет совпадать с моей версией. Насколько я понял из фильма, и команда ФБК, и Леонид Невзлин уже обратились в полицию.

Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве «слива» я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым «материалам» даст независимое следствие и, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес.

Хотел бы остановиться только на одном моменте. Все якобы «доказательства» моей причастности к чему-то, похоже, были получены представителями ФБК непосредственно из Москвы. Подтверждает это, например, недавняя публикация скриншотов этих же якобы «переписок» в кремлевском RT, которой наследует сегодняшнее произведение. Собственно, авторы YouTube-пасквиля страну происхождения своей «сенсации» и не скрывают, утверждая, что встречались со своим источником даже не в Евросоюзе, а в стране, в которую пока ещё может приехать некий «решала» от ФСБ, как своего собеседника характеризуют в самом ФБК.

ФБК, как минимум, сознательно тиражирует московские «сливы», которые полностью отвечают ключевым нарративам путинской пропаганды. «Плохие 90-е» и «злобные олигархи» как вечное оправдание существования кровавой диктатуры военных преступников и их подельников. Как максимум, вспоминая недавнее творчество этой организации, команда ФБК подрядилась уверенно «держать сигнал» для Кремля в странах свободного мира и сознательно дискредитировать тех людей, которые не всегда публично, но достаточно эффективно помогают противостоять путинской агрессии.

Вся последняя деятельность ФБК полностью выдержана в рамках кремлевской информационной политики и отвечает поставленным в спецслужбах РФ задачам.

С этого дня Леонид Невзлин мой личный враг. Я сделаю все возможное, чтобы его наказать. Подчеркиваю, я не бандос из 90-х, я не буду заказывать, как он заказал меня, ни его дочерей, ни жену, ни из близких, но я сделаю все возможное легальными способами, чтобы посадить его в тюрьму, чтобы отобрать у него деньги, чтобы преследовать его всеми возможными доступными мне способами.

Мне показалось, что в этом расследовании, кроме очевидного, выданного еще 6 сентября RT, есть сайд-сюжет: ФБК ставит знак равенства между Ходорковским и Невзлиным, как бы по умолчанию завязывают в эту историю и его. Хотя мы понимаем, что это взрослые, ультрабогатые и самостоятельные мужчины. Вряд ли там кто-то у кого-то на посылках бегает. Я уверена, что Михаил Борисович к этим делам отношения не имел, если все изложенное ФБК и их коллегами правда.

И еще. Лично мое ощущение после прочтения всех этих разоблачений таково: в лучших традициях ФБК по-диджейски замиксовать правду и выгодные им небылицы и домыслы. То есть, условно, про избиение Волкова мне кажется убедительным. А вот про слежку за Навальным (с якобы слов одного и мутного человека) уже неубедительно. Это вообще может быть игрой человека со своим интересом. Дал фактуру про избиение и наплел еще чего-то выгодное, не знаю, ну… кому-то.

ФБК vs Невзлин: грызня внутри российской оппозиции приобрела криминально-психопатологический характер. Везет Вовочке: и с народом-терпилой, и с инолидерами-мудаками, и с беспонтовыми оппами.

экономист, бывший проректор ВШЭ

С одной стороны, сегодняшнее расследование ФБК, которое обвиняет Леонида Невзлина, живущего в Израиле соратника Михаила Ходорковского, в организации избиений активистов ФБК и просто публичных интеллектуалов — невеселые новости. Читайте и решайте сами, насколько убедительно. Однако в любом случае — плохо и если Невзлин окончательно свихнулся и действительно заказал эти нападения, плохо и если команда ФБК, лучшие российские расследователи последних десятилетий, ошиблась. И в том, и в другом случае потерян значительный элемент оппозиции.

журналист

Расследование ФБК (в паре с «экспертизой расследования», проделанной «Агентством»), которое указывает на Леонида Невзлина как на организатора покушения на Леонида Волкова, выглядит очень серьезно, как говорится, «фундированно», убедительно. Сравнивать это с какими-то «склоками в твиттере» и опять заводить стон о том, что «оппозиция вечно ссорится», — в данном случае никак нельзя. Слишком значительна доказательная база предъявленных обвинений.

К сожалению, в том, что Невзлин относится к ФБК и его лидерам с откровенной (и даже охотно демонстрируемой) яростью, много раз приходилось убедиться в последние два года. Я сам оказался в центре одного из публичных скандалов, когда Невзлин на важной международной конференции в Вильнюсе внезапно набросился на Волкова и Певчих с истеричными и откровенно вздорными обвинениями, и устроил публичный скандал, за который всем присутствовавшим было стыдно. Но одно дело — истерический «наезд» и последовавший стыд всех вокруг, — а другое, попытки покалечить или убить оппонента. Это можно объяснить только безумием.

Единственное, что пока дает надежду, что это какая-то колоссальная и очень изощренная провокация российских спецслужб, — это то, что часть тех же материалов неделю назад всплыла в RT. Но и эту утечку предстоит расследовать и расшифровать до конца. Мы все существуем в условиях постоянной угрозы отвратительных и грязных провокаций, фальсификаций, оговоров, клеветнических кампаний. ФСБ, ГРУ и их холуи из Рашитудэй и прочих пропангандистских контор, — большие специалисты в этих подлостях. Но ясно это осознавая, мы не можем удовлетвориться одним только лозунгом «нехай клевещуть». Придется положить на исследование этой истории много труда и терпения.

журналист

Реакция Михаила Ходорковского на ролик ФБК не заставила себя долго ждать. На мой взгляд, МБХ высказался предельно корректно и разумно. Безусловно, главное, чего теперь стоит ждать — это результаты расследования… Одно можно констатировать уже сейчас: нынешний скандал очень серьезно ударит по репутации или ФБК, или МБХ, или обоих и, таким образом, по всей оппозиции в изгнании. Точнее, тех разрозненных сил, которые себя таковой называют.

ютьюб-блогер, политик

1. Публикация скриншотов и вообще информации о переписках Невзлина выглядит убедительно. В публикации много деталей, подделать такое количество сложно, и главное не особо понятно зачем. Вообще таких масштабных фальсификаций ни разу не было при предыдущих сливах, если фейки и подделки присылают — то это прям сразу очевидно. Тут на фейк совсем не похоже.

2. Да, источник один и с высокой вероятностью он мент. Но это не отменяет содержания. Да, для того, чтобы вынести обвинительный приговор в суде этого было бы недостаточно, но для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов демократических стран — достаточно вполне.

3. Ответ Невзлина совершенно неубедительный. Стандартное «это все атака российского государства» и «это же выходило на RT», то есть косвенные очень аргументы. Так обычно говорят те, кого на чем-то поймали, например сам Волков так отвечает на вопросы про Железняка. Нет заявления от него, что переписки фейковые, нет сообщения, что подаст в суд за клевету, ничего из того, что сделал бы непричастный человек на опубликованное про него ложное обвинение в преступлении.

Одного я не понял — зачем ФБК приплели Ходорковского. Призвали выходить из его структур, самого его попытались замазать, при том, что на его участие не указывает вообще ничего. Из-за ложного приплетания Ходорковского крайне важная тема выглядит теперь как очередной оппозиционный срач. А дело-то вообще-то серьезное, это не оппозиционная разборка. Человек сидит в Израиле и занимается, если в расследовании все правда, черт знает чем, решил что ему все можно, и все сойдет с рук. Причем это даже не угрозы, а реальная операция, сложная и дорогая, в результате которой на Волкова реально напали. Зачем же тут оппозиционный срач-то приплетать? Ситуация в целом выглядит очень стремно. И надеюсь, что у ФБК есть какой-то внятный план довести ее до юридического решения, в Литве, в Израиле или еще где-то. Правосудие и правоохранительные системы в этих странах вполне вызывают доверие и, если информация серьезная, отреагируют.

журналист

Посмотрел сенсационный фильм Марии Певчих про то, что «олигархи 90-х» (Невзлин с Ходорковским) решили убить (реально, по буквам: у-б-и-т-ь) представителей молодого поколения политиков - ее, Певчих, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова и Максима Миронова. В фильме много деталей, похожих на правду, но не меньше бросающихся в глаза манипуляций. Не говоря о том, что главный источник информации, как она сама говорит, «решала из ФСБ», с которым она ездила встречаться в Черногорию.

Как бы то ни было, более сильного удара по оппозиционной эмиграции трудно себе представить. Какие нахер «антивоенные комитеты» и «съезды иноагентов». Ничего этого больше не будет. И это почти смертельный удар в том числе и по ФБК. Это их политическое харакири. И в таких случаях уместно задаться вопросом: кому это выгодно?

главный редактор телеканала «Дождь»

Думаю, что у видео про нападения на ФБК есть две составляющие: расследование нападений и политическая составляющая. Часть про расследование нападений и Невзлина выглядит очень убедительно. Можно, конечно, рассуждать о том, что все переписки и разговоры нарисованы ИИ и чатом GPT, а источник мутный, и что на самом деле это всё создано инопланетянами. Но, по-моему, в видео причастность Невзлина к нападениям доказана убедительно. Часть политическая («а мог ли Ходорковский не знать?») выглядит неубедительно. Потому что мог знать, а мог не знать — как в анекдоте про динозавра. Но надо либо доказывать (если есть что доказывать), либо не подвешивать вопросы с намеком.

Кроме того, думаю, что комментарии в стиле «в Кремле потирают руки» смешны: не расследовать преступления, чтобы в Кремле не потирали руки? Абсурд. Есть преступление, есть убедительное расследование, которое указывает на Невзлина, и об этом нужно говорить, что и делает ФБК. Ну и разговоры в стиле «вот теперь-то оппозиция опять разругается» тоже кажутся неуместными. Просто потому что нет никакой единой оппозиции, которая может разругаться, и никогда не было. Есть несколько разных оппозиционных групп, которые существуют параллельно, и давно пора это принять как факт.

политолог

К сожалению, Путин уже победил российскую оппозицию. И произошло это не сегодня. И это — самое важное, на мой взгляд, что мы можем сказать сейчас. Совершенно непотребная по накалу агрессии и взаимных оскорблений перепалка продолжается в известной зоне российских «оппозиционных политиков» уже два года. Собственно говоря, почти ничего больше в российской оппозиции зарубежом заметного и не происходило за все это время, любые другие начинания почти потонули в этой яростной перепалке и обломались об нее. В последний год поток обвинений и оскорблений начал трансформироваться в войну компроматов.

Правдой или неправдой окажутся опубликованные ФБК и Russia Today сливы Матуса, публикация ФБК — прямое продолжение и следствие этой склоки. И в случае, если Леонид Невзлин сошел от нее с ума и решил заняться мстительным разбоем, по всему миру заказывая своих твиттерных обидичков, и в случае, если ФБК-шники просто проглотили фсбшную наживку только потому, что она соответствовала воображаемому ими образу их оппонентов и их тактическим интересам — дискредитации Ходорковского. Как сказано в самой публикации ФБК, полученные сведения о злодейском облике Невзлина полностью оправдывают нежелание ФБК ни с кем «объединяться», за которое их критиковали, и полностью подтверждают правоту их нападок на «олигархов 90х». Это как бы долгожданное продолжение фильма «Предатели», второй сезон.

политик

Безотносительно выводов из видео, нападение на коллег из ФБК — это отвратительный факт, и еще находясь в тюрьме, я искренне желал им сил. Считаю, что это должно быть расследовано, и полностью поддерживаю привлечение европейских спецслужб. Надеюсь, что переданная ФБК информация позволит разобраться в этих историях. В фильме высказаны серьезные обвинения. Относясь с уважением как к авторам, так и к человеку, которому эти обвинения предъявлены, я буду ждать аргументированного ответа и позиции второй стороны.

После просмотра фильма у меня возникло недопонимание относительно мотивов источника. Персонаж Матус, предоставивший информацию, позиционируется как «решальщик». Такие люди обычно не любят публичность, работают исключительно за деньги или в своих интересах. Получить документы в ЕС или других странах они могут сами, и у меня, как и у него, нет сомнений в том, что ФБК не платит подобным людям. Мотив передачи этих скриншотов мне непонятен, и это вызывает подозрения. Проверить звук и видео, предполагаю, технически возможно, но они переданы не были. Это ни в коем случае не бросает тень на ФБК, но, на мой взгляд, требует дополнительного изучения. Остаюсь уверенным, что главный враг для всех нас все же в Кремле, а по этой ситуации уже в ближайшее время мы узнаем больше.

главный редактор сайта «Страна и мир»

Расследование ФБК про Невзлина может оказаться правдой. А может и не оказаться. Пока правдоподобность и доказанность выглядят примерно на уровне Chances about even (то ли да, то ли нет).

Сомнения в правдоподобности:

— надо быть идиотом, чтобы из-за твитерных разногласий атаковать членов ФБК и их семей, ну то есть мотив для целенаправленных и повторяющихся атак либо отсутствует, либо относится к области психопатологии,

— надо быть идиотом в квадрате, чтобы делать это так непрофессионально (посредники и исполнители как на подбор дебилы),

— надо быть идиотом в кубе, чтобы атаковать именно тех, с кем поссорился в твиттере и после этого (типа улики),

— надо быть идиотом в степени 10, чтобы потом не заплатить всем посредникам и исполнителям, понимая, что они же тебя первые и заложат,

— надо быть идиотом в степени 100, чтобы после этого отправить решалу (Матус) отбирать телефон с уликами у посредника (Блинов), а затем, видимо, поссориться и с ним: ну, этот уж точно сольет всем «улики».

— кем надо быть, чтобы планировать похищение Волкова и передачу его РФ — это вообще за гранью нормативной лексики. Больше всего похоже на рытье тоннелей от Тихого океана до Атлантического под территорией СССР из сталинских обвинений.

— зачем нужно из Израиля следить за перемещением политзаключенных между колониями в РФ — это тоже вообще непонятно.

Для одной истории идиотизма имхо как-то чересчур, поэтому пока я не вижу оснований принимать версию фильма «Похитить. Избить. Поджечь» за чистую монету. Она может оказаться правдой, если доказательства появятся, но пока есть повод лишь посокрушаться о падении стандартов расследовательской журналистики.

политолог

Тем, кто сейчас хоронит российскую оппозицию, напомню, что главный обеспечивающий ее существование фактор — это Путин. Не Невзлин с Ходорковским, не Волков с Певчих, а действующий президент. Поэтому не надо преувеличивать значимость происшедшего. Это точно не катастрофа.

Пока есть Путин, пока он делает то, что он делает, российская оппозиция будет воспроизводиться снова и снова, безотносительно к персоналиям. У политики есть социальные основания, не надо про это забывать. Оппозиционность востребована значительной частью общества, она существует не потому что так захотел Невзлин или Волков, а потому что как минимум треть россиян настроена антипутински, в то время как еще одна треть пока еще колеблется, но тоже уже Путину не очень верит.

журналист

Я посмотрел видео, где ФБК обвиняет Леонида Невзлина в организации покушения на Леонида Волкова. Остались после просмотра чувства печали и горечи. Верю ли я этому расследованию, основанному на информации, полученной из одного источника — «решалы» из ФСБ, исчезнувшем и сдавшем всю ту же информацию Russia Today? Как минимум сомневаюсь… Но главное: сквозь все изложение истории в комментарии Марии Певчих сквозит основной посыл: главное зло — это олигархи, во всем виноват Ходорковский, прекратите с ним сотрудничать! То есть опять та же конкуренция в оппозиции, чем и был пропитан фильм «Предатели». И вот я думаю, как это точно совпадает с целями Кремля («лихие 90е», «поураганившие олигархи», «хозяева жизни»). Куда нужно перенаправить недовольство происходящим и несогласие с войной? Туда. И Мария смело этого требует. На основании совершенного покушения на Волкова она говорит: вот, кто виноват! Невзлин, а следовательно Ходорковский. Я надеюсь, правда о заказчиках будет установлена. Но меня ужасает последовательное производство ненависти к тем, с кем ФБК находится по одну линию фронта.

Это уже не Фонд Борьбы с Коррупцией.

Это какая-то Фабрика Борьбы с Конкурентами.

Записывайте и запоминайте отмазывателей. У которых «чатГПТ это вам за секунду нагенерит» (ага, щас, ну нагенерите пятьсот экранов переписок в привязке к хронологии, где все моменты времени бьются с событиями реальной жизни, в том числе и малоизвестными). У которых это «расследование на одном источнике» (на одном источнике — это когда «журналисту» его дружочек из АП по пьяни в бане насвистел, а у нас огромный массив верифицированных, непротиворечивых данных с тонной подтверждений). У которых это «выгодно только ФСБ» (как будто это каким-то образом меняет объективную реальность).

Задавать вопросы и сомневаться — можно и нужно. Особенно — вопросы Невзлину, не давая ему отбрехаться, уйти от сути пустыми отговорками. Чей голос на записи, и что за «посылку» он обсуждает? Откуда у «провокаторов из ФСБ» могло взяться сообщение, которое ему посылала в Сигнале Мария Певчих? Зачем ему исполнители слали видео нападений на Александру Петрачкову и Ивана Жданова? Пусть по пунктам отвечает, не увиливает. А вот тех, кто не задает вопросы, а побежал, сверкая пятками, кричать что Невзлин ну никак не мог — всех видим и посчитали. Вы берете деньги у психопата и убийцы, тут надо вовремя остановиться.

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Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Подробнее об обвинениях ФБК

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ