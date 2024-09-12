Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Леонид Невзлин на «Форуме свободной России» 1 декабря 2022 года в Вильнюсе Олег Никишин / Getty Images

Соратники Алексея Навального утверждают, что получили электронную переписку бизнесмена, бывшего топ-менеджера ЮКОСа и общественного деятеля . Из нее следует, что Невзлин был заказчиком нападения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года. Также Невзлин, как выяснил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) из его переписки, причастен к организации нападения на директора фонда в Женеве и на жену экономиста Максима Миронова в Аргентине.

По словам главы Международного ФБК Марии Певчих, предложение рассказать о нападении на Волкова им прислали на общий адрес почты фонда. В разговоре с Певчих источник этой информации представился как Андрей Матус. ФБК называет его «решальщиком» — человеком со связями в органах, который готов «решать вопросы» за деньги. Последние три года, по собственным словам Матуса, он работает на Михаила Ходорковского, бывшего совладельца ЮКОСа. Невзлин был вице-президентом ЮКОСа, а сам Ходорковский называет его одним из ближайших соратников и друзей.

Переписку Невзлина Матус передал Волкову и Жданову во время личной встречи с ними в Черногории. За помощью в проверке этой переписки ФБК обратился к журналисту «Проекта» Михаилу Маглову и расследователю Христо Грозеву. Они, изучив переписку и сопоставив ее с публичной информацией, убедились в ее достоверности (также в ней, например, есть видео нападений на Жданова и Петрачкову, снятые нападавшими; эти записи ранее нигде не публиковались).

Переписку Невзлин ведет с собеседником, чьи данные совпадают с данными юриста Анатолия Блинова, выяснили журналисты и ФБК. «Агентство» описывает Блинова как человека, который был членом совета директоров «Газпром-медиа», защищал журналиста Сергея Доренко, а теперь живет в Польше. Именно ему Невзлин поручил организовать нападение на Волкова.

Первоначальный план, как следует из переписки, состоял в том, чтобы похитить Волкова в Литве и вывезти его в Россию, а там передать ФСБ. В сообщениях, которые Блинов отправляет Невзлину в октябре 2023 года, он называет Волкова «посылкой», докладывает, что ведет наблюдение, и предлагает «коридор» для вывоза Волкова морем из Риги. На этот план Блинов просит у Невзлина 12 тысяч евро — на «аренду двух корабликов из области и из Риги плюс топливо» и гонорар за работу. Однако в жизнь этот план не воплотился, почему — неизвестно.

Вслед за этим в ноябре, когда Волков полетел в США, Блинов, как следует из переписки, отправляет за ним своего человека. Невзлину он пишет сообщение: «Задача минимум — конфликт, небольшой урон и забор личных документов, максимум — коляска» (расследователи отмечают, что имеется в виду инвалидное кресло). Невзлин спрашивает, не помешает ли кресло «отправке посылки», но потом соглашается на вариант «постоянное кресло». В итоге в Нью-Йорке, как пишет «Агентство», исполнители не нашли подходящего момента для нападения и продолжили следить за Волковым, когда он вернулся в Вильнюс.

12 марта на Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе. Когда политик подъехал туда на машине, на него набросился неизвестный, он распылил слезоточивый газ и начал бить Волкова молотком. После нападения политика увезли в больницу с переломом руки и множественными ушибами ноги.

нападение на леонида волкова в вильнюсе

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны

нападение на леонида волкова в вильнюсе

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны

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Однако Невзлин, как рассказал самому Волкову и Ивану Жданову Андрей Матус на встрече, остался недоволен тем, что Волков избит недостаточно сильно. «Вы его так отпиздили, что я сам могу. Мне надо было, чтобы он воробьям до конца жизни дули крутил, а вы там ему два синяка поставили», — пересказал Матус слова Невзлина. По словам Матуса, за нападение Невзлин должен был заплатить 250 тысяч долларов, 150 из которых предназначались исполнителям. Однако денег, как утверждает Матус, не заплатили. После этого Блинов и Невзлин начали предъявлять друг друг взаимные претензии. В результате Невзлин попросил Матуса отобрать у Блинова и его помощников телефоны, использовавшиеся для организации покушения на Волкова. Матус так и сделал — и передал их ФБК.

Помимо избиения Волкова, как утверждают ФБК и журналисты, Невзлин причастен к нападению на Ивана Жданова в Женеве в июне 2023 года и нападению на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине 1 сентября 2023-го. Из переписки, как указывает «Агентство», следует, что причиной атаки на Петрачкову стали сообщения Миронова, в которых тот критиковал Невзлина и Ходорковского.

В свою очередь Миронов после выхода расследования отметил, что только частично предполагает, на какие его твиты «обиделся Невзлин». Он предполагает, что причиной нападения на его жену стали в частности сообщения о том, что бизнесмен «пытается отобрать деньги у Украины». По словам экономиста, Невзлин лично знаком с его супругой — бывшей однокурсницей дочери бизнесмена. Миронов пообещал сделать все возможное легальными способами, чтобы преследовать Невзлина.

Соратники Навального отмечают, что мотивы Матуса остались им непонятны. После встречи с Волковым и Ждановым он обещал прислать им в том числе аудиозапись своего разговора с Невзлиным, которую во время встречи включил послушать. Однако затем Матус перестал выходить на связь. «Он быстро понял, что продать нам все эти материалы не получится — у нас просто нет столько денег, сколько ему нужно», — пишет ФБК. 6 сентября переписку Невзлина опубликовал телеканал RT, утверждавший, что получил ее от некоего «источника в оппозиции» в Литве. Собеседник RT заявил, что ему эту переписку передал Блинов, «опасаясь за свою жизнь» из-за угроз от людей Невзлина.

Невзлин в разговоре с ФБК отрицает свою причастность к каким-либо нападениям. «Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова, не заказывал никаких коридоров», — цитирует его ФБК. Телеграм-каналу Невзлин сказал, что не имеет отношения к каким бы то ни было нападениям на людей и пообещал дать развернутый комментарий позже, когда ознакомится с материалом. До Михаила Ходорковского ФБК на момент выхода расследования не дозвонился.

«Медуза» обратилась за комментариями к Леониду Невзлину и Михаилу Ходорковскому. На момент публикации материала мы не получили ответа от Невзлина.

Ходорковский после выхода расследования ФБК заявил, что ему неизвестна никакая информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову «за пределами того, что публиковалось в открытых источниках». «Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной Раша Тудей информации. Тут можно сделать два предположения. Либо это правда и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег», — написал Ходорковский. По его словам, Мария Певчих «уверено выбирает первую версию», в то время как сам он «по совершенно понятным причинам» склоняется ко второй. Тем не менее, добавил Ходорковский, он «готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран», даже если этот результат не будет совпадать с его версией.

Обновление. Невзлин опубликовал развернутый комментарий в ответ на расследование соратников Навального. Бизнесмен отверг обвинения в причастности к нападениям на Волкова, Жданова и Петрачкову. Он также обвинил ФБК в тиражировании «московских сливов», которые, по его оценке, «полностью отвечают ключевым нарративам путинской пропаганды».

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