Бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин отверг обвинения соратников Алексея Навального. Они выпустили расследование о том, что бизнесмен заказал нападение на политика Леонида Волкова.

Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве «слива» я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым «материалам» даст независимое следствие и, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране.

Невзлин назвал обвинения в свой адрес абсурдными. Бизнесмен отметил, что доказательства его причастности к нападению на Волкова «похоже были получены представителями ФБК непосредственно из Москвы». При этом он сослался на то, что первыми переписку Невзлина, которая легла в основу расследования соратников Навального, опубликовал российский пропагандистский телеканал RT.

Бизнесмен утверждает, что не имеет отношения к российским политике и оппозиции. По его словам, он занимается общественной и издательской деятельностью в Израиле, а также помощью Украине. Невзлин обвинил соратников Навального в тиражировании «московских сливов», которые, по его оценке, «полностью отвечают ключевым нарративам путинской пропаганды» в том числе о 1990-х годах и олигархах.

Вся последняя деятельность ФБК полностью выдержана в рамках кремлевской информационной политики и отвечает поставленным в спецслужбах РФ задачам. Для ФБК, судя по их заявлением и действиям, военное поражение РФ и ее вероятный распад, вместе с крушением путинского режима, его агентурных сетей на Западе и разорением многочисленных кошельков Кремля — это худший сценарий.

Соратники Навального обвинили Леонида Невзлина в том, что он заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

К этому выводу они пришли в результате расследования на основе информации, предоставленной Андреем Матусом. Авторы расследования называют его «решальщиком» и человеком со связями в российских правоохранительных органах. Матус утверждает, что в последние годы работал на Михаила Ходорковского — друга и бизнес-партнера Невзлина.

Ходорковский заявил, что располагает сведениями о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову только из открытых источников. Комментируя обвинения в адрес Невзлина, он отметил, что склоняется к версии о том, что «это фсбэшная провокация и фейк».

Расследование соратников Навального

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Расследование соратников Навального

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ