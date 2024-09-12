«ФБК может пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию». Ходорковский ответил на обвинения в адрес Невзлина

Михаил Ходорковский прокомментировал расследование соратников Алексея Навального, которые утверждают, что бизнесмен Леонид Невзлин был заказчиком нападения на в Вильнюсе в марте 2024 года.

Ходорковский назвал нападение на Волкова, а также на директора ФБК в Женеве и жену экономиста Максима Миронова в Аргентине «отвратительными преступлениями».

«Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию», — заявил Ходорковский.

По его словам, ему неизвестна никакая информация об этих нападениях, кроме той, что публиковалась в открытых источниках.

Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом.

Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения, в политическом смысле мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию.

Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной Russia Today информации. Тут можно сделать два предположения. Либо это правда и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например в деле Магнитского.

По каким-то причинам, Мария Певчих уверено выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам, я склоняюсь ко второй.

Но в любом случае, все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должна быть передана в полицию. И я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он не будет совпадать с моей версией.

Насколько я понял из фильма, и команда ФБК, и Леонид Невзлин уже обратились в полицию.

Соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором утверждается, что бизнесмен, бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин был заказчиком нападения на политика Леонида Волкова, а также причастен к организации нападения на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и Александру Петрачкову в Аргентине.

Расследование основано на информации, предоставленной «решальщиком» Андреем Матусом — человеком со связями в российских правоохранительных органах. По его словам, последние годы он работает на Михаила Ходорковского. Почему Матус решил предоставить эти сведения ФБК, неясно.

Телеграм-каналу Sota Невзлин заявил, что не имеет отношения к каким бы то ни было нападениям и пообещал дать развернутый комментарий позже, когда ознакомится с материалом.

Расследование соратников Навального о причастности Невзлина к нападению на Волкова

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Расследование соратников Навального о причастности Невзлина к нападению на Волкова

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ