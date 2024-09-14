Невзлин заявил, что обращался в полицию Литвы из-за подозрений в причастности к нападению на Волкова. И обвинил юриста Анатолия Блинова (ФБК считает его исполнителем) в провокации

Бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин сообщил, что обращался в полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению на политика Леонида Волкова

Заявление Невзлина распространил телеграм-канал Sota (ФБК утверждает, что бизнесмен его финансирует — прим. «Медуза»). В нем, в частности, говорится, что 5 августа Невзлин и его помощник Роман Желязко уведомили Бюро криминальной полиции Литвы, что юрист Анатолий Блинов «провокационно пытался создать впечатление», что он устроил нападение на Волкова и что топ-менеджер ЮКОСа был заинтересован в этой атаке.

«Заявители ответственно заявляют, что никак не связаны с нападением на Леонида Волкова, убеждены, что коммуникация Анатолия Блинова направлена на провокацию, поэтому информируют об этом Бюро криминальной полиции», — цитирует Sota перевод с литовского обращения, направленного Невзлиным и Желязко в полицию.

В обращении также говорится, что Невзлин и Желязко готовы передать полиции всю информацию о Блинове, которая у них есть.

Соратники Навального 12 сентября обвинили Леонида Невзлина в том, что он заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Среди доказательств, которые опубликовал ФБК, были фрагменты переписки Невзлина и Блинова.

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