В Польше арестовали юриста Анатолия Блинова. ФБК считает его организатором нападения на Леонида Волкова

В Польше на три месяца арестовали Анатолия Блинова — фигуранта расследования соратников Алексея Навального о нападении на политика Леонида Волкова в Вильнюсе. Об этом сообщило издание команды Навального «Сирена» со ссылкой на представителя национальной прокуратуры Польши.

По данным расследователей, именно Блинов находился в постоянном контакте с бывшим том-менеджером ЮКОСа Леонидом Невзлиным во время организации нападения.

По каким именно статьям обвиняют Блинова, пока не известно. Дело ведет департамент по борьбе с организованной преступностью.

Соратники Навального из Фонда борьбы с коррупцией 12 сентября выпустили расследование о том, что Леонид Невзлин заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

Анатолий Блинов — юрист, защищавший журналиста Сергея Доренко, и бывший член совета директоров «Газпром-медиа». Он живет в Польше. Именно ему, по данным расследователей, Невзлин поручил организовать нападение на Волкова. Фрагменты их переписки фигурируют в расследовании.

Невзлин говорил, что непричастен к нападению на Волкова. Он обвинил в провокации Блинова. Невзлин также сообщил, что обращался в полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению.