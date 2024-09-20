Прокуратура Польши: по делу о нападениях на российских оппозиционеров проходят восемь человек. Четверо из них арестованы

Подозреваемыми по делу о нападениях на российских оппозиционеров, в том числе на политика Леонида Волкова, проходят восемь подозреваемых, говорится в пресс-релизе Национальной прокуратуры Польши.

Среди подозреваемых шесть поляков, один белорус и один россиянин — юрист Анатолий Блинов (ведомство не называет его фамилию полностью — прим. «Медузы»). Четверо фигурантов дела, включая Блинова, арестованы. Имена других подозреваемых не уточняются.

Об аресте Блинова стало известно накануне. Об этом власти Польши уведомили соратников Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией, которые 12 сентября выпустили расследование о нападении на политика Леонида Волкова в Вильнюсе.

В сегодняшнем сообщении прокуратура Польши официально подтвердила арест юриста, уточнив, что Блинов был задержан 13 сентября — на следующий день после выхода расследования ФБК. Отмечается, что ему предъявили три обвинения, в том числе в избиении Волкова «по причине его национальной политической принадлежности и политической деятельности».

Прокуратура также отметила, что расследование «носит многоплановый характер» и касается нападений на российских оппозиционеров, в основном связанных с ФБК. В ходе расследования рассматриваются события, произошедшие как в Европе, так и в Южной и Северной Америке.

На Леонида Волкова напали вечером 12 марта у его дома в Вильнюсе. В середине апреля стало известно, что в Польше по делу о нападении были задержаны три человека: два поляка и один белорус. Сообщалось, что задержанные поляки были «связаны с кругами футбольных фанатов ультрас». Gazeta Wyborcza писала, что по делу о нападении на Волкова был задержан боец ММА и фанат варшавского футбольного клуба «Легия» Максимилиан К.

В расследовании соратников Навального утверждается, что бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заказал покушение на Волкова, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. По данным ФБК, именно Анатолию Блинову Невзлин поручил организовать нападение на Волкова. Фрагменты их переписки фигурируют в расследовании.

Невзлин говорил, что непричастен к нападению на Волкова. Он обвинил в провокации Блинова. Бывший топ-менеджер ЮКОСа также сообщил, что обращался в полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению.