Gazeta Wyborcza: один из предполагаемых участников нападения на Леонида Волкова оказался бойцом ММА

В Польше по делу о нападении на Леонида Волкова был задержан боец ММА и фанат варшавского футбольного клуба «Легия» Максимилиан К., выяснила Gazeta Wyborcza.

Газета уточняет, что подозреваемый выступает за бойцовский клуб «Легия». Источники издания также связывают его с хулиганской группировкой Teddy Boys, состоящей из фанатов футбольного клуба «Легия».

В инстаграме нападавшего, который он ведет под ником Kruszynka, говорится, что он чемпион открытого турнира по ММА для новичков First Step Menʼs Open. Gazeta Wyborcza отмечает, что Максимилиан снялся в клипе польского рэп-исполнителя Bonus RPK, которого ранее судили за торговлю наркотиками.

«Агентство» узнало фамилию нападавшего — его зовут Максимилиан Крол. В 2022 году человек с таким именем действительно занял первое место в открытом кубке Польши по ММА для новичков. Кроме того, в своем инстаграме Крол выложил фото с марша фанатов футбольного клуба «Легия», который прошел в мае 2023 года.

Также журналисты «Агентства» обратили внимание, что в мае и октябре 2023 года Крол попал на две фотографии сотрудников польского похоронного дома «Moj Aniol». В обоих случаях фотографии служили иллюстрациями к материалам СМИ о работе похоронного дома. Непосредственно Крол в публикациях не упоминался.

На Леонида Волкова напали вечером 12 марта у его дома в Вильнюсе. Нападавший тогда разбили окно в машине Волкова, распылили ему в глаза слезоточивый газ и несколько раз ударили молотком. После нападения Волкова госпитализировали с переломом руки. Местные правоохранительные органы возбудили дело по статье о нападении организованной группой по мотивам политической ненависти.

В середине апреля стало известно, что в Польше по делу о нападении на Волкова были задержаны три человека: гражданин Беларуси, которого следствие считает организатором, и двое граждан Польши. Сообщалось, что задержанные поляки были «связаны с кругами футбольных фанатов ультрас».

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