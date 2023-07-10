Присяжные признали шестерых националистов виновными в убийстве мигрантов в 2003 году. Обвинение основано на показаниях, которые перед смертью дал Тесак

Коллегия присяжных в Сергиево-Посадском городском суде Подмосковья признала шестерых соратников националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак виновными в мигрантов по мотивам национальной ненависти, совершенных в 2003 году, сообщает «Медиазона».

Обвинение в убийствах было предъявлено Семену Токмакову, Андрею Кайлю, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Максиму Хотулеву и Павлу Хрулеву, которых задержали в Москве, Сочи и Тюмени в декабре 2020 года.

Токмакова и Кайля присяжные признали виновными по двум эпизодам убийств, остальных подсудимых — по одному. Также коллегия решила, что Лысенков и Хотулев заслуживают .

По версии обвинения, в конце 1990-х Токмаков основал сначала организацию «Русская цель», а затем Национальную народную партию (ННП), к которой через несколько лет присоединился Максим Марцинкевич. Как заявила судья, в основе объединения лежали «идеи расового и славянского превосходства».

Когда через несколько лет в организации начали назревать конфликты, Марцинкевич, утверждает обвинение, предложил совершить убийства «лиц неславянского происхождения», чтобы сплотить членов ННП.

Первое двойное убийство произошло в сентябре 2003 года на даче семьи Марцинкевича в Смоленской области, второе — в декабре того же года на территории заброшенной турбазы в Сергиево-Посадском районе, считает следствие. Имена убитых судья не назвала.

В основу обвинения, пишет «Медиазона», легли показания Тесака, которые он дал незадолго до смерти. Бывшие соратники считают, что он оговорил себя и остальных. Все шестеро обвиняемых дали признательные показания в ходе следствия, но во время суда отказались от них и не признали вину.

Обвинения по этому делу также были предъявлены самому Тесаку. На суде стало известно, что дело в отношении него прекратили «по иным причинам». В феврале 2023 года сообщалось, что суд по просьбе родственников прекратил посмертное уголовное преследование неонациста.

Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. Его семья и адвокат утверждали, что на теле Тесака обнаружили следы пыток. В Следственном комитете утверждали, что перед смертью он признался, что причастен к двум двойным убийствам. Следователи отказались расследовать гибель Марцинкевича, решив, что он покончил с собой.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил несколько предсмертных записок. В двух записках (одну из них нашли во рту мертвого Марцинкевича) он сообщил, что оговорил себя и своих соратников, рассказав следователям о совершенных убийствах. По данным «Коммерсанта», Тесак оформил девять явок с повинной.

В июле 2020 года в Мытищах осудили двух соратников Тесака по делу убийстве двух человек в 2007 году. Утверждалось, что показания на них перед смертью дал Тесак.