Суд посмертно закрыл уголовное дело неонациста Тесака

Мытищинский городской суд по просьбе родственников прекратил посмертное уголовное преследование неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, пишет «Коммерсант».

По данным издания, в ходатайстве, поданном отцом обвиняемого, говорится о согласии на закрытие дела Тесака в связи с его смертью. Такая формулировка по закону является нереабилитирующим обстоятельством.

Ранее следствие неоднократно предлагало семье Марцинкевича прекратить уголовное дело, но родные планировали продолжать процесс, чтобы доказать невиновность сына.

Адвокат Алексей Михальчик заявил изданию, что теперь его доверители «утратили интерес к процессу» из-за того, что суд отказался рассматривать дело Марцинкевича с участием присяжных. Родственники в первую очередь были заинтересованы «выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось», пояснил защитник.

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Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. Семья и адвокат утверждали, что на его теле нашли следы пыток.

В Следственном комитете говорили, что перед смертью Тесак признался, что причастен к двум двойным убийствам. Следствие предположило, что Марцинкевич покончил с собой, и отказалось расследовать его гибель.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки: одну адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке он сообщил, что оговорил себя и своих соратников, рассказав следователям о совершенных убийствах. Ее нашли во рту мертвого Марцинкевича. По данным «Коммерсанта», Марцинкевич оформил девять явок с повинной.

В декабре 2020 года на основе показаний неонациста в Москве, Сочи и Тюмени задержали шестерых предполагаемых соратников Тесака, подозреваемых в серии убийств. Марцинкевич проходил как свидетель по этому делу, а потом стал обвиняемым. Дело Тесака было выделено в отдельное производство.