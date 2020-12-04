Найдена третья предсмертная записка Тесака. В ней он отрицает вину в убийствах

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, которого нашли мертвым в СИЗО, оставил еще одну, третью предсмертную записку. Об этом стало известно из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о его смерти.

Текст документа процитировал РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик. Записку нашли во рту у Марцинкевича. В ней он отрицает причастность к убийствам, которые ему инкриминировали.

При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М.С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил.

Ранее было известно о двух предсмертных записках Марцинкевича, они были адресованы родным националиста и администрации СИЗО.

Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет лишения свободы за серию преступлений, нашли мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. СК заявил, что незадолго до смерти он признался в причастности к двум двойным убийствам. Ведомство выдвинуло версию, что Тесак покончил с собой.

Близкие националиста не согласны со следствием. Семья и адвокат Марцинкевича утверждают, что на месте его смерти осталось много крови, а на его теле были видны «очевидные следы пыток»: вырванные ногти, синяки, след от укола.

Следственный комитет дважды отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Марцинкевича.