«Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный». В СК заявили, что Максим Марцинкевич перед смертью признался в убийствах

Неонацист Максим «Тесак» Марцинкевич незадолго до смерти признался следователям в причастности к двум двойным убийствам. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила представитель СК Светлана Петренко.

«Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания», — уточнила она.

По словам Петренко, СК «с большой уверенностью» может говорить, что Тесак покончил с собой.

«Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный, — сказала Петренко. — Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало».

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