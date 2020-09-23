Адвокат: в день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение

В день смерти неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) в камере СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения. Об этом сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного. Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно.

Михальчик также сообщил, что защиту пока не ознакомили с результатами экспертизы тела, которую проводил СК.

Тело Марцинкевича было обнаружено в камере в СИЗО в Челябинске 16 сентября. СК и ФСИН проводят проверки; по предварительным данным следственных органов, неонацист покончил с собой.

Защита Марцинкевича считает, что его могли убить. Как утверждал адвокат Алексей Михальчик, независимая экспертиза на основании посмертного фото Тесака показала, что он не мог сам нанести себе найденные на его теле повреждения.