Адвокат: экспертиза показала, что Тесак не мог сам нанести обнаруженные на его теле повреждения

Независимая экспертиза показала, что неонацист Максим Марцинкевич (Тесак), обнаруженный мертвым в СИЗО, не мог сам нанести себе найденные на его теле повреждения. Об этом заявил адвокат отца Марцинкевича Алексей Михальчик.

Исследования проводила эксперт Елена Кучина, экспертиза которой привела к возбуждению уголовного дела против эксперта, нашедшего алкоголь . По словам Михальчика, она проводила экспертизу на основании опубликованного ранее посмертного фото Марцинкевича.

Мы считаем, что эксперт взяла на себя смелость прийти к категоричным выводам о невозможности нанести самостоятельно такие повреждения. У нас были предположения, на данный момент специалист пришла к таким же выводам, которые подтвердили наши предположения. Все это указывает на несостоятельность суицида.

Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО в Челябинске 16 сентября. СК считает произошедшее самоубийством; при умершем были найдены две предсмертные записки.

Адвокаты Тесака с самого начала заявляли, что он не мог совершить самоубийство. По словам Михальчика, незадолго до смерти неонациста пытали, заставляя взять на себя вину в убийствах.

Марцинкевич отбывал десятилетний срок за несколько совершенных преступлений. В 2021 году он мог рассчитывать на УДО.