Адвокат заявил об «очевидных следах» пыток на теле Тесака

На теле Максима «Тесака» Марцинкевича есть следы пыток, сказал изданию Znak.com адвокат Евгений Горошко.

Адвокаты и отец Марцинкевича закончили в Челябинске процесс опознания и выдачи тела, уточняет Znak.

«И родные, и я склоняемся к тому, что на теле есть очевидные следы физического воздействия. Марцинкевича пытали при жизни. Это очевидно и нужно это доказать, чем я и займусь в Челябинске», — сказал Горошко.

Отец Максима Марцинкевича Сергей Марцинкевич рассказал «МБХ медиа», что у сына вырваны ногти, на теле синяки, гематомы и след от укола. Правозащитник Оксана Труфанова подтвердила изданию, что судмедэкспертиза показала отсутствие ногтей на ногах.

«Это значит, что Максима пытали, вот что можно теперь точно сказать», — сказала Труфанова.

Адвокат Иван Сидоров 23 сентября сообщил, что в справке о смерти Марцинкевича из специализированного отдела ЗАГС причиной смерти указана асфиксия. По словам адвоката Алексея Михальчика, Тесак не мог нанести сам себе травмы, обнаруженные на его теле.

Марцинкевича обнаружили мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. СК проводит доследственную проверку и полагает, что Марцинкевич совершил самоубийство.