СК сообщил о задержании подозреваемых по делам о двойных убийствах, в причастности к которым якобы признался Тесак

В Москве, Сочи и Тюмени задержали шесть подозреваемых в причастности к двойным убийствам мигрантов в 2003-м и 2007 году. Об этом сообщает СК.

Как утверждает ведомство, показания по этим делам дал Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до того, как его обнаружили мертвым в СИЗО.

СК называет имена задержанных: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семен Токмаков.

Токмаков, как сказано в сообщении ведомства, рассказал на допросе в том числе о двойном убийстве в 2003 году. О нем, по утверждению СК, стало известно только в августе 2020 года после показаний Тесака.

Всем задержанным предъявили обвинения в совершении «организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды».

Тесак умер в сентябре 2020 года в челябинском следственном изоляторе, СК счел это самоубийством. Адвокаты настаивают, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. По данным защиты, его пытали, заставляя признаться в убийствах.

В камере, где обнаружили тело Марцинкевича, нашли две предсмертные записки, написанные, вероятнее всего, его рукой. В декабре сообщалось о третьей записке, где Тесак отрицает причастность к убийствам, в которых, как говорил СК, он признался.