Двум националистам дали 16 и 17 лет по обвинению в двойном убийстве. В СК говорили, что показания на них перед смертью дал Тесак

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Мытищинский городской суд вынес приговор двум соратникам националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, которых обвиняли в убийстве двух человек в 2007 году на почве межнациональной ненависти.

Как сообщает ТАСС, суд приговорил Максима Аристархова к 16 годам лишения свободы, а Сергея Маршакова — к 17 годам; они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Их признали виновными в убийстве двух мужчин, совершенном в апреле 2007 года в парке Лосинный остров вблизи Королева в Московской области. Видеозапись убийства позже опубликовали в интернете под названием «Казнь таджика и дага».

Как сообщал «Коммерсант», преступники в масках убили двух человек в лесу на фоне флага со свастикой. Следователи опознали одного убитого — уроженца Дагестана Шамиля Удаманова. Ему преступники отрезали голову. Личность второго человека, предположительно уроженца Средней Азии, не установлена. Его застрелили в упор из пистолета.

ТАСС указывает, что в убийстве двух человек участвовал бывший лидер праворадикальных организаций «Формат 18» (запрещена в РФ как экстремистское) и «Реструкт» Максим Марцинкевич. На основании его показаний, которые он дал в колонии, следствие предъявило обвинения Аристархову и другим фигурантам. Марцинкевич оставался свидетелем по этому делу.

Аристархов ранее входил в организацию «Формат 18», а Маршаков состоял в ультранационалистической организации «Скинс легион». Оба уже отбывают длительные тюремные сроки за другие преступления: Аристархов — за убийство таксиста, Маршаков — за стрельбу по сотрудникам ФСБ.

Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. Его семья и адвокат утверждали, что на его теле нашли следы пыток. В СК утверждали, что перед смертью Тесак признался, что причастен к двум двойным убийствам. Следователи отказались расследовать его гибель, посчитав, что он покончил с собой.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил несколько предсмертных записок. В двух записках (одну из них нашли во рту мертвого Марцинкевича) он сообщил, что оговорил себя и своих соратников, рассказав следователям о совершенных убийствах.