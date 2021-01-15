Найдено письмо Тесака, написанное перед его гибелью. В нем он предупреждает, что рассказал следователям «вообще все»

Израильский режиссер Влади Антоневич, автор фильма «Кредит на убийство» о преступлениях российских неонацистов, опубликовал в фейсбуке письмо, которое, предположительно, написал националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак.

Также это письмо без ссылки на источник опубликовало издание Baza. Представители Марцинкевича публично не подтверждали подлинность письма, указывает «Новая газета».

Автор письма сообщил, что дал признательные показания против себя и своих соратников по нескольким убийствам.

В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все. В т. ч. про армяна, дачу и проститутку которую потом того. Привезли . С ним уже была очная ставка. Еще я взял на себя участие в .

Он также написал, что дал показания против Сергея Коротких (в письме назван как «Малюта»), заявив, что тот «голову резал», а также против Максима Макиенко («Дантист»), который «зиговал на камеру». В письме обоих соратников Марцинкевича призывают «резко» бежать из страны.

Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. Семья и адвокат Марцинкевича утверждали, что на его теле нашли следы пыток.

В Следственном комитете говорили, что перед смертью Тесак признался, что причастен к двум двойным убийствам. Следствие предположило, что Марцинкевич покончил с собой, и отказалось расследовать его гибель.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки: одну адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке он сообщил, что оговорил себя и своих соратников, рассказав следователям о совершенных убийствах. Ее нашли во рту мертвого Марцинкевича.