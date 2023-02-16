Парламент Словакии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм»

Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии принял резолюцию, признающую действующий российский режим «террористическим», а Россию — «государством, поддерживающим терроризм».

Депутаты также осудили российскую агрессию в Украине, в том числе массированные атаки на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, парламент выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Отдельно в документе осуждаются прямые и косвенные угрозы России о готовности применить ядерное оружие. Депутаты также отказались признать результаты референдумов в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые парламент продолжает считать частью Украины.

Помимо этого, депутаты поддержали усилия по созданию специального трибунала для судебного преследования за , преступления против человечности, а также военные преступления.

В заключении депутаты осудили , которую Россия ведет на территории Словакии, а также призвали правоохранительные органы, спецслужбы и другие компетентные органы страны не недооценивать угрозу, а принять против нее действенные меры для сохранения безопасности и демократии в Словакии.

В мае 2022 года сейм Литвы объявил Россию «террористическим государством». В августе аналогичное решение принял парламент Латвии, а в октябре парламент Эстонии назвал Россию «страной — спонсором терроризма».

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала членов Совета Европы признать РФ «террористическим режимом». В ноябре Европарламент объявил Россию «государством — спонсором терроризма». Через два дня это сделал парламент Нидерландов. В декабре аналогичную резолюцию принял сейм Польши. До этого польский сенат признал власти России «террористическим режимом».

Также в ноябре «террористическим режимом» российские власти признала нижняя палата парламента Чехии. В свою очередь Комитет по международным отношениям Сената США в декабре принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом.

Читайте также

Как читать новости о том, что Россию где-то объявили «страной — спонсором терроризма»? Отвечаем на три главных вопроса о соответствующей резолюции Европарламента и о решениях разных стран

Читайте также

Как читать новости о том, что Россию где-то объявили «страной — спонсором терроризма»? Отвечаем на три главных вопроса о соответствующей резолюции Европарламента и о решениях разных стран