Комитет Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом

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Комитет по международным отношениям Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом. Об этом сообщается на сайте комитета.

Документ осуждает Россию «за совершение актов геноцида против народа Украины», призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках « » против людей, причастных к геноциду.

Резолюция была внесена в Сенат еще в июле; ее основными авторами выступили Джим Риш, республиканец от штата Айдахо, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд.

Парламенты нескольких стран ЕС, а также ПАСЕ, Европарламент и Парламентская ассамблея НАТО ранее в разных формулировках объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят.

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