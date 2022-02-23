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Бывший президент США Дональд Трамп назвал «гениальным» ходом решение президента России Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР и его намерение ввести туда войска под видом миротворческой миссии. Об этом Трамп заявил в американском подкасте «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

Я вошел вчера [в дом], там был включен телевизор, и я сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <…> Он собирается войти туда и стать миротворцем. <…> Это самые сильные миротворческие силы, которые я видел. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Нет, но подумайте об этом.

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При этом, добавил Трамп, если бы президентом США оставался он, такого бы не произошло.

Этого бы никогда не случилось. Но вот парень, который говорит: «Я объявлю большую часть Украины независимой». Он использовал слово «независимой». «И мы выйдем, и мы пойдем туда, и мы поможем сохранить мир». Надо сказать, что это довольно ловко. И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало. <…> Нет, это очень грустно. Очень грустно.

Трамп заявил, что «очень хорошо знал» Путина и «отлично с ним ладил».

Я ему нравился. И он мне нравился. Знаете ли, он крепкий орешек, в нем много обаяния и гордости. И он любит свою страну, понимаете? <…> Я знал, что он всегда хотел в Украину. Я говорил с ним об этом. Я говорил: «Ты не можешь этого сделать. Ты не сделаешь этого». Но я видел, что он хочет этого. <…> Мы подробно говорили об этом.

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Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день Совет Федерации разрешил ввести туда российские войска. Это решение было представлено как миротворческая миссия якобы в условиях агрессии со стороны Украины. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать действия РФ миротворческими.

США ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, их дочерние структуры (включая футбольный клуб ЦСКА) и трех российских чиновников. Также США ввели ограничения против российского суверенного долга.

МИД России заявил, что новый пакет санкционных мер США стал 101-м по счету. Внешнеполитическое ведомство добавило, что Россия даст на санкции «сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны».

Помимо США, о санкциях против России объявили Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Германия в ответ на признание ДНР и ЛНР окончательно остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

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