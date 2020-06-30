Разговор двух парней в бане CNN описал телефонные беседы Трампа с лидерами других стран. Он заискивал перед Путиным и унижал Меркель

Erin Schaff / CNP / Zuma / Scanpix / LETA

В телефонных разговорах с руководителями других стран президент США Дональд Трамп часто проявлял некомпетентность, вел себя слишком мягко с авторитарными лидерами России и Турции и слишком жестко — с союзниками из Европы. Об этом рассказали источники CNN, знакомые с содержанием телефонных разговоров Трампа. Издание собирало информацию для этого материала 4 месяца.

При общении с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Канады и Австралии президент США нередко проявлял агрессию. Так было, например, в разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который убеждал Трампа изменить политику по вопросам и . Американский президент раздражался и упрекал Макрона в том, что Франция и другие европейские страны мало тратят на НАТО, слишком либерально относятся к мигрантам и нечестно торгуют с США. Один из источников CNN назвал эти упреки Трампа словесной «поркой».

Наиболее враждебно американский президент вел себя с женщинами — канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Он говорил с ними в «почти садистской манере», заявил один из собеседников CNN. Однажды Трамп назвал Меркель «глупой» и заявил, что она «в кармане у русских». Манера общения президента США с канцлером Германии действительно была очень агрессивной, и из-за этого Берлин даже сузил круг лиц, имеющих допуск к содержанию звонков, сказал источник CNN в Германии.

В разговорах с Терезой Мэй, которая занимала пост премьер-министра Великобритании в 2016-2019 годах, Трамп тоже был агрессивен. Он обвинял Мэй в глупости и называл ее подход к «Брекзиту» и вопросам иммиграции бесхребетным. И если Меркель в ответ на выпады Трампа оставалась спокойной, то реакция Мэй была, наоборот, «возбужденной и нервной», рассказали собеседники CNN. «Он был жестким в телефонных разговорах с теми, кого считал слабаками, и слабым с теми, с кем должен был быть жестким», — считает один из них.

Наиболее часто из иностранных лидеров Трампу звонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — иногда по два раза в неделю и без предупреждения. В разговорах с ним президент США демонстрировал незнание истории Ближнего Востока в целом и сирийского конфликта в частности. Поэтому он часто не мог дискутировать на равных. «Эрдоган его обыгрывал», — сказал один из источников CNN. По информации издания, многие решения Трампа по Сирии, в том числе вывод войск оттуда (что было выгодно Турции), принимались под влиянием телефонных разговоров с Эрдоганом.

Трамп толком не готовился к общению не только с Эрдоганом, но и с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет CNN, разговаривая с ним по телефону, Трамп много говорил о себе. В основном он хвастался своими «беспрецедентными» успехами в развитии экономики США и унижал своих предшественников на президентском посту, называя их «имбецилами» и «слабаками». Манера общения Трампа указывала на то, что он ищет одобрения Путина, утверждают источники CNN.

Один из них сравнил разговоры двух президентов с шахматной партией, в которой Путин — гроссмейстер, а Трамп — случайный игрок в шашки. В то время как Путин «дестабилизирует Запад», Трамп «сидит и думает, что покажет себя как бизнесмен и крутой парень, чтобы Путин его уважал», заявил источник. Он добавил, что время от времени общение Путина и Трампа было похоже на разговоры «двух парней в бане».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Мэтьюз после публикации материала CNN заявила, что Трамп — «переговорщик мирового уровня, последовательно продвигающий интересы США на международной арене».

Пересказала Ольга Корелина