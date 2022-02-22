РБК: российский рубль стал самой волатильной валютой в мире

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рубля, рассчитанная из цен одномесячных на пару доллар/рубль, вечером 21 февраля достигла 33,97%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.

Месяц назад волатильность рубля составляла 20,7%. По этому показателю российская валюта находилась на втором месте в мире после турецкой лиры, чья вмененная волатильность достигала 32,6%.

Однако к 14 февраля волатильность лиры снизилась до 19,75%, а волатильность рубля возросла до 24,3%. С тех пор рубль остается лидером среди мировых валют по этому индикатору, пишет РБК.

При этом издание отмечает, что данные терминала Bloomberg не учитывают украинскую гривну и белорусский рубль, курсы которых тоже существенно снижаются в последние дни.

Опрошенные РБК аналитики заявили, что волатильность рубля выросла на фоне геополитических факторов. 21 февраля она приблизилась к максимуму с начала пандемии: 18 марта 2020 года этот показатель составлял 37,7%, в тот день курс рубля снижался с 60–65 до 80 рублей за доллар.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также распорядился, чтобы российские вооруженные силы осуществили там «функции по поддержанию мира».

До объявления о признании ДНР и ЛНР Путин обсудил вопрос о статусе республик на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, которое было показано по телевидению. Все участники совещания выступили за признание. После совещания Путин выступил с видеообращением к россиянам.

На фоне ожиданий признания ДНР и ЛНР индекс Московской биржи упал более чем на 14%, что стало сильнейшим обвалом с 2008 года. Курс доллара поднялся выше 80 рублей. На торгах на Мосбирже утром 22 февраля рубль немного отыграл падение, и доллар торговался ниже 80 рублей.

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