Путин открыл внеочередное заседание Совета безопасности России. Там обсуждают вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР
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В Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности России.
Заседание открыл президент России Владимир Путин. Он заявил, что на нем, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР.
Заседание транслирует телеканал RT.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 21 февраля обратились к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Они объясняли это необходимостью защитить мирных жителей.
15 февраля с официальным предложением признать независимость ДНР и ЛНР к Путину обратилась Госдума.
Ранее Путин заявлял, что в вопросе урегулирования кризиса на востоке Украины выступает за соблюдение минских договоренностей. В них территории ДНР и ЛНР рассматриваются как часть Украины.