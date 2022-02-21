Путин открыл внеочередное заседание Совета безопасности России. Там обсуждают вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР

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В Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности России.

Заседание открыл президент России Владимир Путин. Он заявил, что на нем, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР.

Заседание транслирует телеканал RT.

Путин проводит внеочередное заседание Совета безопасности по Донбассу RT на русском

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 21 февраля обратились к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Они объясняли это необходимостью защитить мирных жителей.

15 февраля с официальным предложением признать независимость ДНР и ЛНР к Путину обратилась Госдума.

Ранее Путин заявлял, что в вопросе урегулирования кризиса на востоке Украины выступает за соблюдение минских договоренностей. В них территории ДНР и ЛНР рассматриваются как часть Украины.

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