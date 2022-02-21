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Индекс Московской биржи в ходе торгов 21 февраля на минимуме опустился до отметки 2910,49 пункта, упав на 14,2%. Это крупнейший обвал на российском рынке с 13 ноября 2008 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Индекс РТС в ходе торгов падал на 17,3% — до 1152,14 пункта. Похожие значения фиксировали 6 октября 2008 года.

К закрытию основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 10,5% и упал до отметки в 3036,88 пункта, индекс РТС — 1207,5 пункта (-13,21%). Среди лидеров падения — акции НЛМК, «Магнита», «Интер РАО», «Аэрофлота», «Сбербанка» и «Роснефти». Они потеряли от 8 до 18%.

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Падение фондовых индексов ускорилось на фоне обсуждения признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о котором ранее просили главы ДНР и ЛНР, а также Госдума РФ.

21 февраля вопрос признания независимости ДНР и ЛНР стал темой срочного заседания Совета безопасности РФ. Все участники совещания выступили за, однако окончательное решение не было принято.

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