Курс доллара вырос выше 80 рублей во время обращения Путина

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Курс доллара на Московской бирже во время показа обращения Владимира Путина, завершившегося заявлением о признании независимости ДНР и ЛНР, вырос на 3,5% (на 2,7 рубля) и превысил отметку в 80 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 22:08 мск доллар стоил 80,1 рубля. Курс евро вырос на 3,36% (2,94 рубля) — до 90,49 рубля.

Индекс Мосбиржи к 22:22 мск усилил падение и достиг отметки 2 785,71 пункта (-18,03%).

Основная торговая сессия фондового и валютного рынка на Московской бирже проходит с 10:00 мск до 18:50 мск.

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21 февраля российский фондовый рынок обвалился на фоне опасений признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР обсуждался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, которое состоялось в тот же день. Все участники совещания выступили за.

Этой же теме посвящено видеообращение российского президента Владимира Путина. Перед выступлением главы государства Кремль сообщил, что Путин проинформировал лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона о планах в ближайшее время подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

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