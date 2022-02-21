Путин сообщил Шольцу и Макрону: Россия признает ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин проинформировал лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона о том, что в ближайшее время планирует подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщил Кремль, передает «Интерфакс».

Макрон и Шольц «выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», говорится в сообщении Кремля.

В ближайшее время запланировано обращение Путина к гражданам России.

Днем 21 февраля прошло заседание Совета безопасности РФ. В его ходе заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил признать независимость ДНР и ЛНР, заявив, что эти территории Украине «не нужны». Это предложение поддержали все участники заседания.

Ранее Путин заявлял, что в вопросе урегулирования кризиса на востоке Украины выступает за соблюдение минских договоренностей. В них территории ДНР и ЛНР рассматриваются как часть Украины.

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