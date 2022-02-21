Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

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Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. Об этом в обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин.

«Тема моего выступления — события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России», — начал выступление президент РФ.

В первой части обращения Путин подробно рассказал о распаде СССР, в результате которого появилась независимая Украина, заявил о коррупции и высоких коммунальных платежах в современной Украине, сообщил, что агрессивные действия в Украине проводятся при поддержке зарубежных спецслужб и добавил, что украинские власти могут создать ядерное оружие, а на территории страны «фактически развернуты базы НАТО» .

Вступление Украины в НАТО, заявил Путин, несет прямую угрозу безопасности России.

В Донбассе «геноциду подвергаются почти четыре миллиона человек», которые «не поддержали госпереворот», выступают против «пещерного национализма», сказал Путин.

Прошу Совет Федерации поддержать решение о признании независимости Луганской и Донецкой народной республики и заключить договор о дружбе и взаимопомощи.

«Уверен, что народ России меня поддержит», — сказал в завершении обращения Путин.

Сразу же после этого в эфире «России 24» были показаны кадры подписания договоров с ЛНР и ДНР в Кремле.

Незадолго до обращения к россиянам Путин уведомил лидеров Германии и Франции о намерении признать ДНР и ЛНР. Как сообщила пресс-служба Кремля, те «выразили разочарование» таким решением, но «обозначили готовность к продолжению контактов».

Днем 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором зампред совета Дмитрий Медведев предложил признать независимость республик Донбасса. Это предложение поддержали все присутствовавшие на заседании.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что выступает за соблюдение Минских договоренностей в рамках урегулирования кризиса в Донбассе. В этих соглашениях говорится о том, что ДНР и ЛНР — неотъемлемая часть Украины.

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