Приложение «Навальный» удалили из российских магазинов Apple и Google

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Корпорации Apple и Google удалили приложение «Навальный» из App Store и Google Play, сообщила «Команда Навального».

При этом, как заметила «Медуза», приложение все еще доступно для пользователей App Store и Google Play за пределами России.

В приложении «Навальный» публикуют сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. Также там есть функция .

Обновлено. Бывший директор Иван Жданов выложил письмо от Apple, в котором говорится, что основанием для блокировки приложения «Навальный» стала его связь с ФБК. «Следить за тем, чтобы приложение соответствовало всем местным законам — это ваша ответственность», — говорится в письме Apple в адрес владельца приложения.

Роскомнадзор 19 августа потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих магазинов приложений, сославшись на его связь с . 16 сентября ведомство пригрозило корпорациям штрафами, если они проигнорируют требование.

Кроме того, 16 сентября представителей Apple и Google вызвали на заседание временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. В телеграме опубликовали фрагмент этого заседания, на котором глава комиссии Андрей Климов спрашивал юристов, представляющих Apple, «кем регулируется портал App Store».

Обновлено. ТАСС пишет со ссылкой на сенатора Климова, что приложение «Навальный» было удалено из онлайн-магазинов приложений «после целого ряда мероприятий, проведенных российской стороной, включая беседы с послом США, соответствующие предписания прокуратуры РФ, действия Роскомнадзора и временной комиссии Совета Федерации».

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать «Умное голосование» в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России.

Кроме того, суд запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры о защите товарного знака по иску компании по производству шерсти, которая зарегистрировала одноименный товарный знак.

«Яндекс» убрал сайт «Умного голосования» из поисковой выдачи, когда его внесли в реестр запрещенных сайтов. Чтобы добиться исключения «Умного голосования» из результатов выдачи Google, в московский офис компании пришли приставы.

15 сентября команда Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования» по кандидатам в Госдуму. 16 сентября соратники политика сообщили, что телеграм-бот и сайт «Умного голосования» подвергся «мощнейшей» DDoS-атаке.

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