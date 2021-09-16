Команда Навального сообщила о DDoS-атаке на «Умное голосование»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Вечером 16 сентября телеграм-бот и сайт подвергся DDoS-атаке, сообщила в своем телеграм-канале команда Алексея Навального.

«Телеграм-бот и сайт Умного голосования сейчас мощнейше DDoSʼят. Запросы могут временно не работать. Пытаемся с этим справиться», — сказано в сообщении соратников политика.

DDoS-атака произошла незадолго до начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму, которое пройдет 17-19 сентября.

15 сентября команда Алексея Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования». Списки кандидатов в Госдуму опубликовали в том числе в Google Docs. В ночь на 16 сентября в России начали блокировать Google Docs и сервис для публикаций telegra.ph мессенджера Telegram, но к утру блокировки прекратились. После этого команда Навального опубликовала списки кандидатов «Умного голосования» на GitHub.

В России несколько недель блокируют доступ к сайту «Умного голосования», а также к приложению «Навальный», в котором есть функция «Умного голосования».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой