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В московский офис Google в бизнес-центре «Балчуг Плаза» вечером 13 сентября пришли приставы.

Как сообщили «Интерфаксу» в Федеральной службе судебных приставов, визит был связан с исполнительным производством, которое было открыто 7 сентября. Оно связано с решением суда о запрете поисковику показывать в выдаче словосочетание «умное голосование».

Mash писал, что во время визита приставов в офисе была только одна сотрудница. Она позвонила адвокату, который по телефону сообщил приставам, что офис принадлежит российской компании ООО «Гугл», в то время как претензии суда относятся к другому юрлицу — американской Google LLC.

Суд запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры о защите товарного знака по иску компании по производству шерсти «Вулинтертрейд». Эта компания зарегистрировала одноименный товарный знак в июле.

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