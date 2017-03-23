Мэрия Москвы предупредила о незаконности антикоррупционного шествия 26 марта

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что организаторам шествия, запланированного в центре Москвы на 26 марта, вынесено прокурорское предупреждение о нарушении законодательства о митингах.

Речь идет о шествии против коррупции по Тверской улице, которое запланировал на 26 марта оппозиционер Алексей Навальный.

По словам Черникова, мэрия не согласовала акцию, поскольку «организаторы прислали в общей сложности пять заявлений» на одновременные акции в «далеко отдаленных друг от друга территориях города». В мэрии решили, что организаторы не смогут находиться в разных местах одновременно и «выполнить свои обязательства по обеспечению порядка».

Черников заявил, в частности, что одна из заявок была подана 20 марта; в ответ на нее 22 марта мэрия предложила на выбор два места — улицу в Марьино и «гайд-парк» в Сокольниках, однако организаторы отказались.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила «Медузе», что в мэрию было подано два документа — уведомление о проведении акции и требование о ее согласовании или предоставлении альтернативных площадок. Второе заявление было подано 20 марта. Ярмыш подчеркнула, что оно не является «новым уведомлением» о проведении акции.