Навальный объявил митинг на Тверской согласованным: мэрия не предоставила альтернативной площадки

Навальный
15:14, 19 марта 2017
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Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что пойдет на антикоррупционную акцию 26 марта, несмотря на то, что правительство Москвы отказалось ее согласовать.

О невозможности провести предложенное Навальным шествие по Тверской в мэрии Москвы заявили 18 марта, сославшись на то, что шествие создаст неудобства для жителей города. При этом московские власти не предложили организаторам альтернативной площадки, хотя это обязательное требование законодательства.

Как написал Навальный, сославшись на постановление Конституционного суда РФ, если альтернативного места не предложено, организаторы имеют право прийти туда, куда собирались изначально — отказ предоставить альтернативную площадку приравнивается к автоматическому согласованию акции.

Впрочем, сразу хочу сказать (может даже разочаровать кого-то): закон нарушать не придется. Ведь в городах, где дают так называемые «отказы» (как в Москве), это отказ без предоставления альтернативной площадки.

Навальный
Шествие 26 марта планировали посвятить «тайной империи» Дмитрия Медведева — поместьям и яхтам премьер-министра, которые были обнаружены Фондом борьбы с коррупцией.
18 марта СМИ опубликовали расшифровку беседы директора школы в брянской области с учениками — один из подростков записался в соцсети на антикоррупционный митинг, после чего в школу за ним пришла полиция. Навальный заявил, что не может отменить митинг, раз даже школьники не боятся задавать вопросы о коррупции в правительстве.
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