Навальный объявил митинг на Тверской согласованным: мэрия не предоставила альтернативной площадки

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что пойдет на антикоррупционную акцию 26 марта, несмотря на то, что правительство Москвы отказалось ее согласовать.

О невозможности провести предложенное Навальным шествие по Тверской в мэрии Москвы заявили 18 марта, сославшись на то, что шествие создаст неудобства для жителей города. При этом московские власти не предложили организаторам альтернативной площадки, хотя это обязательное требование законодательства.

Как написал Навальный, сославшись на постановление Конституционного суда РФ, если альтернативного места не предложено, организаторы имеют право прийти туда, куда собирались изначально — отказ предоставить альтернативную площадку приравнивается к автоматическому согласованию акции.