«То есть патриотов в вашем классе нет?» Директор школы из Брянской области беседует с учениками о Навальном, Путине и геополитике. Расшифровка

В Брянской области директор школы провела беседу с учениками об Алексее Навальном. Поводом послужило то, что один из школьников записался на митинг по итогам расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева; его вызвали в полицию. «Медуза» публикует полную расшифровку записи беседы, размещенной в сообществе «Команда Навального».

Предположительно, разговор происходит в Погарской школе № 1. На видео женщина говорит о себе в третьем лице и таким образом представляется Кирой Петровной (так зовут директора школы), а также обращается по имени к учительнице Раисе Александровне (так зовут преподавателя обществознания в этой школе).

Директор: Раиса Александровна, можно я скажу? Те, кто интересовался деятельностью Навального. Хорошо, он предлагает опустить нашу действующую верхушку; сказать: «Нет коррупции» и так далее. Какие конкретно действия он предлагает? Собраться на митинг? Сказать, какой он гад?

Ученик 1: Он просто хочет ответы получить. Он снял видео на Медведева, и он хочет получить ответы от власти.

Директор: И что?

Ученик 1: А власть молчит.

Директор: Нет, подождите. Вы снимаете видео про Киру Петровну, пишете, что она там такая-сякая, она там не следит за тем, у нее там бегают по школе тараканы; собираетесь и требуете ответа. Как вы думаете, я пойду с вами разговаривать?

Ученик 2: Нет.

Директор: И он не пойдет! Это смешно! Программа политическая — это конкретные действия: для укрепления экономики, разработка каких-то планов. То, что он делает, это чистой воды провокация. Понимаете? Вы еще не понимаете этого. У нас сейчас очень неустойчивое экономическое положение, скажем прямо. Экономическая яма. На основании чего? Вы изучали обществознание и так далее. Вы знаете, что у нас экономическая блокада, по сути, в стране. Ну, я хочу услышать ваши знания: что сейчас происходит?

Ученик 2: Кризис.

Директор: Кризис чем вызван?

Неразборчиво.

Ученик 2: Санкции, Европейский союз, вся эта блокада.

Директор: Кем, еще раз? Европейский союз, правильно? То есть у нас сейчас очень устойчивая и очень крепкая политика у нашего лидера. У него очень высокий рейтинг на мировой арене. За счет чего? За счет внешней политики. Внутренняя политика, понятно, слабовата. Почему? А потому что денег нет. И мы сейчас это чувствуем, прежде всего…

Ученик 2: А какая внешняя политика у нас проводится? Против нас Америка, против нас Европа.

Директор: А в результате чего, скажи? Из-за чего?

Ученик 2: Из-за Крыма, что мы отобрали его типа.

Директор: А ты считаешь это плохо?

Учительница: А мы отбирали его? Там референдум…

Неразборчиво.

Директор: Хорошо, расскажи мне, что с твоей точки зрения произошло. Даже хочется узнать. Расскажи мне, может, я какую-то сторону не знаю.

Ученик 2: Ну, почему против нас санкции ввели?

Директор: Ты только что ответил на свой вопрос.

Учительница: За проявление силы. Потому что проявили силу.

Ученик 2: Из-за Крыма.

Директор: Знаешь, почему… А из-за чего вообще война началась на Украине?

Ученик 2: Ну, из-за революции…

Директор: Из-за чего?

Ученик 2: Смены власти.

Директор: А, мальчик, ты не читаешь ничего и не знаешь. У тебя очень поверхностные знания. Из-за чего вообще произошел весь этот конфликт? Из-за чего Америка туда влезла?

Ученик 2: Так она открыто не влезала.

Неразборчиво.

Директор: А Крым взял и отошел куда? И как Америка к этому отнеслась?

Ученик 2: Вы видели там войска американские в Украине?

Директор: А русские войска ты видел в Украине?

Ученик 2: Да. Видео ходят, вы не представляете.

Директор: Видео — это постановка, прежде всего.

Учительница: И не надо верить…

Неразборчиво.

Ученик 2: Я вот много информации слышал, что друзья там каких-то людей…

Директор: Ребята, я понимаю, что вы однобоко смотрите на эту проблему. И широты политического кругозора у вас нет. Очень узкая проблема: вы увидели Навального, посмотрели его видео, все, вы так считаете — собственного мнения у вас на этот счет нет, только то, что вам навязывают. Иногда вы пользуетесь непроверенными и даже, можно сказать, провокационными источниками.

Учительница: Как марионетки…

Ученик 2: А если наше мнение совпадает с его мнением?

Директор: А у вас есть мнение? Вы почитайте. Я вас наталкиваю на то, чтобы вы смотрели не только на эти… Если говорят, что здесь вот да, плохо, посмотрите другие источники.

Учительница: Любой факт подвергайте сомнению.

Ученик 2: Так мы не один источник смотрим.

Директор: Ну, вы, видимо, смотрите, в одном направлении.

Ученик 1: Так наше телевидение показывает только то, что выгодно государству…

Директор: Вы не «Голос Америки» слушаете?

Ученик 1: Нам не будут показывать что-то другое.

Директор: Я поняла, мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию. С точки зрения гражданственности, у вас большой минус. То есть патриотов в вашем классе нет, да?

Ученик: А что значит быть патриотом? Это власть поддерживать?

Директор: А я говорила Никите…

Учительница: Я извиняюсь, возьми пожалуйста, организуй группу и делай субботник на своей улице.

Директор: Ребят, поднимите руки, сколько из вас волонтерством занимается?

Тишина.

Директор: А для чего волонтерство создавалось? Вот ваша гражданская позиция! А не надо смотреть высоко на Путина и на Медведева. Посмотрите на наш район.

Ученик 2: А волонтерство же ведь организовано «Единой Россией», так? Поддерживается?

Директор: Да.

Ученик 2: Ну, мы против «Единой России».

Смех.

Ученик 2: Понимаете.

Учительница: Почему ты говоришь от множественного числа — мы?

Ученик 2: Поднимите руки, кто против «Единой России».

Ученик 1: Я против.

Голоса разных людей: Все? Все?

Ученик 2: Мы против «Единой России».

Директор: А за что?

Ученик 1: За справедливость.

Директор: А что такое справедливость?

Ученица: То, чего у нас нет.

Ученик 1: Справедливость — это когда власть заботится о людях, а не только о самих себе. Об обычных гражданах, а не о своих миллионах. Многие же люди хотят жить в свободном государстве, в свободной стране…

Директор: То есть вы считаете, что с приходом Путина и Медведева жизнь в стране ухудшилась?

Ученик 1: Нет, они просто засиделись, они засиделись там.

Ученик 2: Да.

Директор: А ты жил в какую-то другую эпоху, я, наверное, чего-то упустила? При ком тебе хорошо жилось? При Путине и Медведеве тебе стало хуже?

Ученик 2: Мы изучали историю.

Директор: Естественно.

Ученик 2: Ну.

Директор: Что — ну? Я тебя спрашиваю: конкретно тебе, при каком правителе тебе хорошо жилось? Что — ну?

Ученик 2: У нас один правитель был по сути.

Директор: Ты сказал, что стало хуже. А вы в 1990-е годы лихие не жили. Когда у каждого человека было, простите меня, холодное оружие, огнестрельное оружие, и беспредел по стране был. А я в это время в институте училась! Что после восьми вечера страшно было на улицу выйти. Вы этого не видели.

Ученик 2: Вы хотите опять такое?

Учительница: Это вы хотите!

Ученик 2: Сейчас вот посадили ни за что человека. Забрали в милицию.

Директор: Это гражданская война.

Ученик 2: Это беспредел.

Директор: Правильно, беспредел, потому что к чему идет любой митинг и любой раскол к власти?

Учительница: К политическому кризису, а дальше гражданская война.

Директор: А дальше гражданская война. Братоубийство.

Учительница: Вы хотите как на Украине, как у нас в 17 году было?

Ученик 2: Мы не хотим такую власть.

Учительница: Скажите, реально вы можете это сделать сейчас? Каким образом?

Ученик 2: Ну, просто собраться.

Учительница: И что?

Ученик 2: Толпа будет.

Учительница: Толпа. И что, и что дальше?

Ученик 2: Люди хотя бы увидят. Увидят, что граждане есть.

Учительница: Граждане — это горстка людей, которыми будут руководить взрослые люди, которым терять, так сказать, нечего.

Директор: Ребята, мы попытались, во всяком случае, в чем-то вас предупредить и предостеречь. То, что сейчас начинается, называется полемика, и она никому не нужна. Вам сейчас нужно все равно — я вам советую, я не настаиваю, но я советую — прислушаться к тому, что мы сказали, сделать определенные выводы. И я думаю, прежде всего, о вашем будущем.

Учительница: Помните, что это чревато.

Директор: Я ругалась с этими представителями власти. Я пыталась как-то Максима защитить. Я говорила, что это просто юношеская выходка, никому не нужная. Поверьте мне, ему сейчас несладко. Очень несладко. Я не хочу, чтобы ни один из вас не попал в подобную ситуацию. Все, что вы говорите здесь, за партой, это пустые слова. Поступите, еще раз повторяю, станьте людьми и добивайтесь. Это будет правильно.

Учительница: Ребята, я еще раз прошу. Подумайте, подумайте… Ребята, с чего начнем? С оценок или с д/з?