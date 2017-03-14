Навальный подал заявку на шествие по Тверской улице. Главная тема: «тайная империя» Дмитрия Медведева

Алексей Навальный подал заявку на шествие с требованием расследовать коррупцию среди высших государственных чиновников и опубликованные Фондом борьбы с коррупцией сведения о «тайной империи» Дмитрия Медведева.

Навальный хочет провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади в Москве 26 марта. Он также призвал подать заявки на аналогичные выступления в других российских городах.