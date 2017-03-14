Навальный подал заявку на шествие по Тверской улице. Главная тема: «тайная империя» Дмитрия Медведева
Алексей Навальный подал заявку на шествие с требованием расследовать коррупцию среди высших государственных чиновников и опубликованные Фондом борьбы с коррупцией сведения о «тайной империи» Дмитрия Медведева.
Навальный хочет провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади в Москве 26 марта. Он также призвал подать заявки на аналогичные выступления в других российских городах.
«Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах „Димона“ в частности», — написал Алексей Навальный.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева. У однокурсников премьер-министра нашли поместья и яхты, которыми пользуется Медведев. По существу ни сам премьер, ни его представитель расследование не прокомментировали.