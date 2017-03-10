Оказывается, Дмитрий Медведев отреагировал на расследование ФБК. Только этого почти никто не заметил

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о «тайной империи Дмитрия Медведева». У однокурсников премьер-министра нашли поместья и яхты, которыми пользуется Медведев.

По существу расследование ФБК никто не прокомментировал. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа» бессмысленно. Представитель президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не стал подробно знакомиться с расследованием. Фигуранты расследования, чиновники и депутаты тоже не сказали ничего вразумительного.

Сам Дмитрий Медведев, казалось, просто промолчал. Но выяснилось, что на самом деле он в тот же день отреагировал на расследование в комментариях у себя в инстаграме.

#Repost @photogovernment ・・・ С Днём защитника Отечества! A post shared by Дмитрий Медведев (@damedvedev) on Feb 23, 2017 at 3:34am PST

Подписчица премьера написала, что не верит ни единому слову из расследования ФБК. «Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху опубликовали именно сегодня, в мой день рождения», — написала она. «С днем рождения!», — ответил премьер-министр.