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Оказывается, Дмитрий Медведев отреагировал на расследование ФБК. Только этого почти никто не заметил

Meduza
12:12, 10 марта 2017

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о «тайной империи Дмитрия Медведева». У однокурсников премьер-министра нашли поместья и яхты, которыми пользуется Медведев.

По существу расследование ФБК никто не прокомментировал. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа» бессмысленно. Представитель президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не стал подробно знакомиться с расследованием. Фигуранты расследования, чиновники и депутаты тоже не сказали ничего вразумительного.

Сам Дмитрий Медведев, казалось, просто промолчал. Но выяснилось, что на самом деле он в тот же день отреагировал на расследование в комментариях у себя в инстаграме.

#Repost @photogovernment ・・・ С Днём защитника Отечества!

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Подписчица премьера написала, что не верит ни единому слову из расследования ФБК. «Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху опубликовали именно сегодня, в мой день рождения», — написала она. «С днем рождения!», — ответил премьер-министр.

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