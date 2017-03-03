Как успели назвать расследование об «империи» Медведева сторонники премьера. В одной картинке

Фразы взяты из высказываний единороса Евгения Ревенко; однокурсника премьера Ильи Елисеева, который, как утверждает ФБК, управляет активами Медведева; двоюродного брата премьера Андрея Медведева; пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой; член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Михаила Шмакова и депутата от «Единой России» Сергея Неверова. Полное расследование ФБК; наш пересказ.
Фото в анонсе: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA
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