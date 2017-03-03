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Один из руководителей фондов «тайной империи» Медведева уличил ФБК в «политической пропаганде»

Ведомости
05:37, 3 марта 2017
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Один из упомянутых в расследовании Фонда борьбы с коррупцией управляющих «тайной империей» главы правительства Дмитрия Медведева назвал публикацию «информационным вбросом». С таким заявлением выступил Илья Елисеев — он был однокурсником Медведева, а сейчас является зампредом правления Газпромбанка.

Как рассказывал ФБК, Елисеев возглавляет наблюдательные советы фондов «Дар» и «Соцгоспроект», которые управляют имуществом, якобы подаренным Медведеву.

Сам Елисеев заявил, что возглавляемые им некоммерческие организации «занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях». Любую связь фондов с политическими деятелями или госслужащими он отверг.

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», — говорится в заявлении Ильи Елисеева

Ведомости
2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе, которым, как утверджается, через сеть некоммерческих организаций пользуется Медведев. По мнению ФБК, подконтролные главе правительства фонды получали подарки и пожертвования от Алишера Усманова и Леонида Михельсона. Общий объем перечисленных средств в фонде оценили в 70 миллиардов рублей.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать расследование «оппозиционного и осужденного персонажа».
ФБК обратился в Следственный комитет с требованием возбудить дело о даче взятки против Медведева и Усманова. При этом заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов рассказал «Медузе», что с точки зрения закона в выявленной схеме управления имуществом сложно найти какие-то нарушения.

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