Один из руководителей фондов «тайной империи» Медведева уличил ФБК в «политической пропаганде»
Один из упомянутых в расследовании Фонда борьбы с коррупцией управляющих «тайной империей» главы правительства Дмитрия Медведева назвал публикацию «информационным вбросом». С таким заявлением выступил Илья Елисеев — он был однокурсником Медведева, а сейчас является зампредом правления Газпромбанка.
Как рассказывал ФБК, Елисеев возглавляет наблюдательные советы фондов «Дар» и «Соцгоспроект», которые управляют имуществом, якобы подаренным Медведеву.
Сам Елисеев заявил, что возглавляемые им некоммерческие организации «занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях». Любую связь фондов с политическими деятелями или госслужащими он отверг.
«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», — говорится в заявлении Ильи Елисеева