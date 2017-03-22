Митинг Навального в центре Петербурга не согласовали. Там весь день будут призывать к защите традиционных ценностей

Мэрия Санкт-Петербурга отказалась согласовать митинг сторонников политика Алексея Навального на Марсовом поле.

Как рассказала заявитель акции Полина Костылева, в комитете по правопорядку и законности сообщили, что 26 марта с 10:00 до 20:00 на этом месте будет проводиться «культурно-массовое мероприятие, призывающее к защите и возрождению традиционных моральных и семейных ценностей».

В качестве альтернативы в мэрии предложили участок Митрофаньевского шоссе на юге города. Костылева заявила, что организаторы все равно намерены провести митинг в центре города.