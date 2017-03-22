Митинг Навального в центре Петербурга не согласовали. Там весь день будут призывать к защите традиционных ценностей
Мэрия Санкт-Петербурга отказалась согласовать митинг сторонников политика Алексея Навального на Марсовом поле.
Как рассказала заявитель акции Полина Костылева, в комитете по правопорядку и законности сообщили, что 26 марта с 10:00 до 20:00 на этом месте будет проводиться «культурно-массовое мероприятие, призывающее к защите и возрождению традиционных моральных и семейных ценностей».
В качестве альтернативы в мэрии предложили участок Митрофаньевского шоссе на юге города. Костылева заявила, что организаторы все равно намерены провести митинг в центре города.
Сторонники Навального подали заявки на проведения массовых акций 26 марта в десятках российских городов. Акции посвящены расследованию созданного политиком Фонда борьбы с коррупцией в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева.
Основным мероприятием, по задумке оппозиционера, должно было стать шествие и митинг в центре Москвы. Московские власти сначала в установленный срок ответили Навальному, что шествие и митинг согласовать не могут. Но не предложили никаких альтернативных мест проведения акции.
22 марта, через пять дней после истечения срока официального ответа, в мэрии заявили, что предлагают Навальному провести акции в Сокольниках или в Марьине. Навальный ответил, что намерен добиваться проведения акции в центре.