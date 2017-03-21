В Хабаровске оштрафовали организатора митинга, которого еще не было

В Хабаровске оштрафовали на 10 тысяч рублей активиста Алексея Ворсина, который подал заявку на проведение митинга против коррупции 26 марта. Суд выписал штраф по административной статье о нарушении правил проведения массовых акций.

Ворсин рассказал хабаровскому изданию DVhab.ru, что когда он приехал в мэрию забрать ответ на свою заявку, его встретили сотрудники центра по противодействию экстремизму. Активиста отвезли в отдел полиции, где составили административный протокол.

«Они показали мне запись в группе в одной из социальных сетей о его (митинга) подготовке. Наши законы занимаются преследованием организаторов, по ним нельзя призывать выходить на митинг до получения согласования. Но в наших сообщениях мы именно информировали, что собираемся проводить публичное мероприятие, без указания конкретного места, так как оно до сих пор не согласовано. Полиция произвольно трактует нормы нашего законодательства», — заявил активист.

Ворсин собирается обжаловать решение суда о штрафе.