Мэрия Москвы предложила Навальному альтернативные площадки для митинга. Он не согласен ни с одной

Мэрия Москвы предложила провести антикоррупционную акцию 26 марта в Марьино или в Сокольниках, говорится в блоге оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее мэрия отказала Навальному в акции на Тверской улице и не предоставила альтернативной площадки, после чего политик на основании решения Конституционного суда счел, что митинг в таком случае считается согласованным.

Навальный отказался проводить акцию в Марьино и Сокольниках. Он настаивает, что она должна состояться на Тверской улице.