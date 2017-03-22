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Мэрия Москвы предложила Навальному альтернативные площадки для митинга. Он не согласен ни с одной

Навальный
08:26, 22 марта 2017
Надежный источник

Мэрия Москвы предложила провести антикоррупционную акцию 26 марта в Марьино или в Сокольниках, говорится в блоге оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее мэрия отказала Навальному в акции на Тверской улице и не предоставила альтернативной площадки, после чего политик на основании решения Конституционного суда счел, что митинг в таком случае считается согласованным.

Навальный отказался проводить акцию в Марьино и Сокольниках. Он настаивает, что она должна состояться на Тверской улице.

Если есть реальные аргументы почему это никак нельзя сделать, то давайте обсудим другие центральные улицы. Площадь ЦАО Москвы 66 квадратных километров. Что, вообще все занято и ничего нам предложить нельзя?

Навальный
Алексей Навальный в середине марта объявил о намерении провести антикоррупционную акцию, посвященную в том числе и расследованию Фонда борьбы с коррупцией об имуществе Дмитрия Медведева. Согласно его предложению, в Москве митинг должен состояться 26 марта на Тверской улице перед Госдумой.
18 марта мэрия Москвы заявила о невозможности проведения акции на Тверской, но не представила альтернативы. Согласно решению Конституционного суда, это является нарушением и может трактоваться как автоматическое согласование акции в первоначальном месте.

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