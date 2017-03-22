Мэрия Москвы предложила Навальному альтернативные площадки для митинга. Он не согласен ни с одной
Мэрия Москвы предложила провести антикоррупционную акцию 26 марта в Марьино или в Сокольниках, говорится в блоге оппозиционного политика Алексея Навального.
Ранее мэрия отказала Навальному в акции на Тверской улице и не предоставила альтернативной площадки, после чего политик на основании решения Конституционного суда счел, что митинг в таком случае считается согласованным.
Навальный отказался проводить акцию в Марьино и Сокольниках. Он настаивает, что она должна состояться на Тверской улице.
Если есть реальные аргументы почему это никак нельзя сделать, то давайте обсудим другие центральные улицы. Площадь ЦАО Москвы 66 квадратных километров. Что, вообще все занято и ничего нам предложить нельзя?